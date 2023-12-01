Как отучить кота драть обои и мебель

Для решения проблемы с котом, который царапает обои, можно использовать различные методы отпугивания. Например, можно приобрести специальный спрей, который будет отпугивать домашних любимцев от определенных мест. Таким образом, обработав облюбованные котом поверхности таким спреем, можно значительно снизить вероятность повторения нежелательного поведения.



Еще один способ — отделать исполосованные обои или мебель разными материалами, такими как липкая лента, фольга, солома или пленка. Предварительно эти материалы можно обработать цитрусовым ароматом или водным уксусным раствором. Это создаст неприятные ощущения для кота и заставит его отказаться от губительного для интерьера поведения.



Когда кот подходит к облюбованному месту, можно немного побрызгать его водой или громко хлопнуть в ладоши. Еще можно использовать специальную хлопушку. Обычно после нескольких таких «хлопкотерапий» питомец перестает проявлять интерес к этому месту.



Таким образом, с помощью различных методов отпугивания можно справиться с проблемным поведением кота и сохранить свою мебель и обои в целостности.