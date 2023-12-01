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Posted 1 декабря 2023, 14:07

Published 1 декабря 2023, 14:07

Modified 1 декабря 2023, 14:09

Updated 1 декабря 2023, 14:09

Как отучить кота драть обои и мебель

Как отучить кота драть обои и мебель

1 декабря 2023, 14:07
Фото: Midjourney.
Многие владельцы котов и кошек сталкиваются с проблемой, что животные начинают портить мебель и обои своими когтями. Как их отучить это делать, в материале Newia.

Почему кошки дерут мебель

У кошек когти постоянно растут, и часть верхнего слоя отмирает, поэтому животные естественным образом стараются избавиться от этой омертвевшей ткани.

Также кошки точат когти для того, чтобы пометить свою территорию. На лапах у них находятся железы, которые выделяют феромоны, и когти помогают им разместить свои «метки».

Кроме того, когда кошка точит когти, она расслабляется и получает удовольствие от этого процесса.

Как отучить кота драть диван

Чтобы защитить мебель от повреждения, есть несколько оптимальных вариантов. Вместо обычной когтеточки можно купить специальное устройство для затачивания когтей.

Если кошка не проявляет интереса к этому предмету, можно попробовать использовать валерьянку, чтобы привлечь ее. Однако есть случаи, когда животные продолжают портить мебель, несмотря на это.

В таком случае можно обратиться к стрижке когтей, но стоит делать это очень аккуратно, чтобы не причинить боль либо стресс вашему питомцу. Кроме того, при покупке новой мебели полезно учитывать предпочтения кошек и выбирать модели с антивандальным покрытием, которые лучше выдерживают царапание поверхности.

Как отучить кота драть обои

Для решения проблемы с котом, который царапает обои, можно использовать различные методы отпугивания. Например, можно приобрести специальный спрей, который будет отпугивать домашних любимцев от определенных мест. Таким образом, обработав облюбованные котом поверхности таким спреем, можно значительно снизить вероятность повторения нежелательного поведения.

Еще один способ — отделать исполосованные обои или мебель разными материалами, такими как липкая лента, фольга, солома или пленка. Предварительно эти материалы можно обработать цитрусовым ароматом или водным уксусным раствором. Это создаст неприятные ощущения для кота и заставит его отказаться от губительного для интерьера поведения.

Когда кот подходит к облюбованному месту, можно немного побрызгать его водой или громко хлопнуть в ладоши. Еще можно использовать специальную хлопушку. Обычно после нескольких таких «хлопкотерапий» питомец перестает проявлять интерес к этому месту.

Таким образом, с помощью различных методов отпугивания можно справиться с проблемным поведением кота и сохранить свою мебель и обои в целостности.

#Илья Протвинов#Общество#Кошки#Фольга#Кот#Мебель
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