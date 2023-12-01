Что выгоднее: взять ипотеку или снимать квартиру в Петербурге

Posted 1 декабря 2023, 05:11
Published 1 декабря 2023, 05:11
Modified 1 декабря 2023, 05:31
Updated 1 декабря 2023, 05:31
Если у вас есть уверенность в стабильном доходе на ближайшие 5-10 лет, то выбор ипотеки будет разумным решением. При этом следует стремиться погасить кредит за 3-5-7 лет, чтобы избежать больших переплат по процентам. Также важно иметь достаточную сумму для первоначального взноса, что поможет существенно уменьшить ежемесячный платеж по сравнению с арендой.
Ипотека выгодна тогда, когда ежемесячный платеж не превышает арендную плату, или равен ей, а также когда приобретаемая квартира уже обставлена мебелью и отремонтирована. Однако при покупке новостройки часто возникают дополнительные затраты на ремонт и мебель, при этом невозможно сразу жить в новой квартире. Поэтому необходимо быть готовым к одновременным платежам за аренду текущей квартиры и ипотеку, а также затратам на ремонт и мебель.
В ситуации, когда нет уверенности в работе и возможно увольнение или снижение доходов в ближайшем будущем, выбор в пользу аренды является разумным. Если вы можете снять квартиру по гораздо более низкой цене, чем платить ежемесячно по ипотеке, то лучше арендовать и откладывать разницу как первоначальный взнос на будущую ипотеку.
Аренда имеет преимущество перед ипотекой в случаях, когда возможны задержки с оплатой. Также аренда выгодна, если вам требуется выбрать определенный район для работы или школы вашего ребенка, но стоимость квартиры в этом районе высока или подходящих вариантов мало.
Съем жилья обычно является временным решением, хотя в некоторых случаях может быть и долгосрочным. При краткосрочной аренде квартиры обычно ниже затраты, чем при покупке квартиры.
Аренда выгодна, когда нужно временно подстроиться под определенные обстоятельства. Например, для молодого специалиста или семьи, которым необходимо жить отдельно от родительского дома, или для людей, работающих в другом городе без намерения оставаться там навсегда. Еще один пример — аренда квартиры на время, пока проводятся ремонтные работы или завершается строительство нового жилья. Аренда также позволяет свободно перемещаться — можно жить в разных районах или городах, а также снять квартиру поблизости от работы.
Одним из недостатков аренды является возможное повышение стоимости съема. Кроме того, без согласия владельца квартиры невозможно выполнить ремонт, заменить мебель, избавиться от старой и скрипучей мебели, завести собаку или кошку.
Собственное жилье (даже с ипотекой) является противоположностью основного недостатка аренды. Вы можете вести перепланировку по своему желанию, конечно, с учетом всех строительных норм и правил, что, кстати, делается не каждым (печально).
Доступен налоговый вычет до 2 миллионов рублей (260 000 ₽) на человека от стоимости квартиры. Налоговый вычет на проценты по ипотеке до 3 миллионов рублей (390 000 ₽) на человека. Вы можете получить материнский капитал в размере на первого ребенка и на второго.
Если сложилась сложная финансовая ситуация, то у банка можно попросить отсрочку платежей до 6 месяцев. Владелец квартиры вряд ли сможет предоставить такую возможность. Кроме того, если процентные ставки на ипотеку начнут падать, вы можете провести рефинансирование.
Но на первоначальный взнос потребуется много денег — не менее 10% от стоимости квартиры и даже больше. Это существенная сумма, которую нельзя собрать за пару зарплат, особенно в Москве. Также вам придется переплачивать за саму квартиру, и сумма будет значительной. Однако в этом помогает инфляция, которая до этого мешала.
Жить придется с вашими соседями, даже если они вам не по душе. В противном случае, вы столкнетесь с неприятностями на долгие годы, а продать квартиру обойдется довольно дорого.
Покупка жилья ограничивает вашу мобильность, хотя при аренде такого нет. К тому же, если вы купите новостройку, что часто происходит при покупке в ипотеку, то вы получите неполноценную инфраструктуру и долгие ремонтные работы на протяжении нескольких лет.