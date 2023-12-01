Что выгоднее: взять ипотеку или снимать квартиру в Петербурге

Собственное жилье (даже с ипотекой) является противоположностью основного недостатка аренды. Вы можете вести перепланировку по своему желанию, конечно, с учетом всех строительных норм и правил, что, кстати, делается не каждым (печально).



Доступен налоговый вычет до 2 миллионов рублей (260 000 ₽) на человека от стоимости квартиры. Налоговый вычет на проценты по ипотеке до 3 миллионов рублей (390 000 ₽) на человека. Вы можете получить материнский капитал в размере на первого ребенка и на второго.



Если сложилась сложная финансовая ситуация, то у банка можно попросить отсрочку платежей до 6 месяцев. Владелец квартиры вряд ли сможет предоставить такую возможность. Кроме того, если процентные ставки на ипотеку начнут падать, вы можете провести рефинансирование.



Но на первоначальный взнос потребуется много денег — не менее 10% от стоимости квартиры и даже больше. Это существенная сумма, которую нельзя собрать за пару зарплат, особенно в Москве. Также вам придется переплачивать за саму квартиру, и сумма будет значительной. Однако в этом помогает инфляция, которая до этого мешала.



Жить придется с вашими соседями, даже если они вам не по душе. В противном случае, вы столкнетесь с неприятностями на долгие годы, а продать квартиру обойдется довольно дорого.



Покупка жилья ограничивает вашу мобильность, хотя при аренде такого нет. К тому же, если вы купите новостройку, что часто происходит при покупке в ипотеку, то вы получите неполноценную инфраструктуру и долгие ремонтные работы на протяжении нескольких лет.