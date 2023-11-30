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Posted 30 ноября 2023, 07:58

Published 30 ноября 2023, 07:58

Modified 30 ноября 2023, 08:02

Updated 30 ноября 2023, 08:02

В Петербурге самозанятые пожаловались на резкий рост своих доходов

В Петербурге самозанятые пожаловались на резкий рост своих доходов

30 ноября 2023, 07:58
Фото: Midjourney.
Доходы самозанятых горожан в Санкт-Петербурге резко выросли за последнее время, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, около 34% опрошенных горожан уверены, что скоро смогут заработать больше, чем разрешенный годовой лимит. Он составляет 2,4 миллиона рублей, что может создать проблемы для это категории граждан.

«На данный момент самозанятые лица в год могут получать не более 2,4 миллиона рублей. Из-за этого около 27% из них стали менее активно искать новых клиентов, а 69% предпочитают оформлять заказы на своих родственников и знакомых», — говорится в публикации.

Интересно отметить, что 4% из опрошенных принимают оплату наличными.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Рубли#Родственники
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