В Петербурге самозанятые пожаловались на резкий рост своих доходов

По данным издания, около 34% опрошенных горожан уверены, что скоро смогут заработать больше, чем разрешенный годовой лимит. Он составляет 2,4 миллиона рублей, что может создать проблемы для это категории граждан.



«На данный момент самозанятые лица в год могут получать не более 2,4 миллиона рублей. Из-за этого около 27% из них стали менее активно искать новых клиентов, а 69% предпочитают оформлять заказы на своих родственников и знакомых», — говорится в публикации.