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Posted 30 ноября 2023, 20:53

Published 30 ноября 2023, 20:53

Modified 30 ноября 2023, 20:55

Updated 30 ноября 2023, 20:55

Стало известно, сколько петербуржцев не платят за свет и что будет, если его отключат

Стало известно, сколько петербуржцев не платят за свет и что будет, если его отключат

30 ноября 2023, 20:53
Фото: 1MI.
Более 93 тысяч жителей Петербурга накопили задолженность за электроэнергию в размере пяти тысяч рублей или выше, сообщили в пресс-службе АО «Петербургская сбытовая компания».

Должников призвали погасить задолженность и не доводить дело до суда и отключения света, так как впоследствии это приведет только к дополнительным расходам.

В компании напомнили, что перед передачей дела в суд и принудительным отключением света жильцам присылают уведомления и звонят с просьбой оплатить услуги.

В противном случае после отключения придется оплатить расходы на отключение и подключение света, а также возместить все судебные издержки — такой порядок предусмотрен законодательством.

В компании также предостерегли горожан от общения с представителями различных движений, которые заявляют, что коммуналку можно не оплачивать и предлагают неплательщикам юридическую защиту за деньги.

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#Общество#Петербург#Счета#Платежи#Электроэнергия#Задолженность#Отключение#Взыскание долга#Оплата#Судебный порядок#Юридическая защита#Экстремистские организации
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