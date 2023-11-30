Стало известно, сколько петербуржцев не платят за свет и что будет, если его отключат

Posted 30 ноября 2023, 20:53
Published 30 ноября 2023, 20:53
Modified 30 ноября 2023, 20:55
Updated 30 ноября 2023, 20:55
Должников призвали погасить задолженность и не доводить дело до суда и отключения света, так как впоследствии это приведет только к дополнительным расходам.
В компании напомнили, что перед передачей дела в суд и принудительным отключением света жильцам присылают уведомления и звонят с просьбой оплатить услуги.
В противном случае после отключения придется оплатить расходы на отключение и подключение света, а также возместить все судебные издержки — такой порядок предусмотрен законодательством.
В компании также предостерегли горожан от общения с представителями различных движений, которые заявляют, что коммуналку можно не оплачивать и предлагают неплательщикам юридическую защиту за деньги.