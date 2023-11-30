Стало известно, сколько молодых людей в России проживают отдельно от родителей

Posted 30 ноября 2023, 18:48
Published 30 ноября 2023, 18:48
Modified 30 ноября 2023, 18:51
Updated 30 ноября 2023, 18:51
Тем не менее, 57% опрошенных заявили, что живут отдельно, но большинство из них все равно получают помощь от родителей в виде покупки мебели, оплаты ипотеки, коммуналки или аренды жилья.
21% респондентов состоят в браке или живут вместе с партнером. Еще 18% участников опроса живут одни, а 12% делят жилплощадь с соседями.
Из тех, кто съехал от родителей, 62% обеспечены собственным жильем, еще 29% снимают квартиры. Всего около 8% опрошенных проживают в общежитии или служебном жилье.
А вот с родителями или другими старшими родственниками проживают почти 43% молодых россиян, выяснили эксперты.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 19 до 24 лет из всех федеральных округов.