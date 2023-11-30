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Posted 30 ноября 2023, 18:48

Published 30 ноября 2023, 18:48

Modified 30 ноября 2023, 18:51

Updated 30 ноября 2023, 18:51

Стало известно, сколько молодых людей в России проживают отдельно от родителей

Стало известно, сколько молодых людей в России проживают отдельно от родителей

30 ноября 2023, 18:48
Фото: Midjourney.
Выяснилось, что полной независимостью и самостоятельностью может похвастаться только 30% молодежи, следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Тем не менее, 57% опрошенных заявили, что живут отдельно, но большинство из них все равно получают помощь от родителей в виде покупки мебели, оплаты ипотеки, коммуналки или аренды жилья.

21% респондентов состоят в браке или живут вместе с партнером. Еще 18% участников опроса живут одни, а 12% делят жилплощадь с соседями.

Из тех, кто съехал от родителей, 62% обеспечены собственным жильем, еще 29% снимают квартиры. Всего около 8% опрошенных проживают в общежитии или служебном жилье.

А вот с родителями или другими старшими родственниками проживают почти 43% молодых россиян, выяснили эксперты.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 19 до 24 лет из всех федеральных округов.

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