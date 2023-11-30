Певца Шарлота этапировали в Самару

Posted 30 ноября 2023, 17:12
Published 30 ноября 2023, 17:12
Modified 30 ноября 2023, 17:16
Updated 30 ноября 2023, 17:16
По данным ТГ-канала, следствие будет просить отправить певца в СИЗО.
Ранее сообщалось, что против Шарлота было возбуждено три уголовных дела. Два по статье 354.1 УК (Реабилитация нацизма), а третье — по статье 148 УК (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Напомним, летом Шарлот сжег свой российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако уже в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет в Россию.
Шарлота арестовали в петербургском аэропорту «Пулково» по прилету из Армении. Он извинился за сожжение паспорта, но его посадили на 13 суток за мелкое хулиганство.