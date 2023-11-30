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Posted 30 ноября 2023, 17:12

Published 30 ноября 2023, 17:12

Modified 30 ноября 2023, 17:16

Updated 30 ноября 2023, 17:16

Певца Шарлота этапировали в Самару

Певца Шарлота этапировали в Самару

30 ноября 2023, 17:12
Фото: 1MI.
Там его доставили на допрос в СК, после чего он будет до конца отбывать оставшийся срок административного ареста. Затем Шарлоту изберут меру пресечения по возбужденным против него уголовным делам, пишет Shot.

По данным ТГ-канала, следствие будет просить отправить певца в СИЗО.

Ранее сообщалось, что против Шарлота было возбуждено три уголовных дела. Два по статье 354.1 УК (Реабилитация нацизма), а третье — по статье 148 УК (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Напомним, летом Шарлот сжег свой российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако уже в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет в Россию.

Шарлота арестовали в петербургском аэропорту «Пулково» по прилету из Армении. Он извинился за сожжение паспорта, но его посадили на 13 суток за мелкое хулиганство.

Чем известен певец Шарлот и что его ожидает после возвращения в Россию
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#Происшествия#Самара#Уголовное дело#Мера пресечения#Хулиганство#Реабилитация нацизма#Шарлота#СК#Административный арест#Оскорбление чувств верующих#Спецприёмник
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