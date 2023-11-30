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Posted 30 ноября 2023, 13:45

Published 30 ноября 2023, 13:45

Modified 30 ноября 2023, 13:51

Updated 30 ноября 2023, 13:51

Китайский застройщик «Балтийская жемчужина» может покинуть Петербург

Китайский застройщик «Балтийская жемчужина» может покинуть Петербург

30 ноября 2023, 13:45
Фото: Midjourney.
Компания «Балтийская жемчужина», которая работает в Санкт-Петербурге, может покинуть Россию, сообщает «Коммерсантъ».

Издание сообщило, что компания «Балтийская жемчужина», структура Shanghai Industrial Investment (SIIC) из Китая, которая занимается развитием района в Красносельском районе Петербурга, может закончить свою деятельность на российском рынке после завершения текущего проекта.

«После завершения проекта у компании останется самостоятельная территория размером 2,1 гектара на Петергофском шоссе, 47, на которой находится бизнес-центр и 50% доли в торговом центре „Жемчужная плаза“. Эти активы являются очень привлекательными, по мнению экспертов, и скоро найдут новых владельцев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа этих активов не произойдет моментально, и возможно, что они будут продаваться еще несколько лет. В компаниях «Балтийская жемчужина» и SIIC отказались комментировать эту информацию изданию.

В 2005 году «Балтийская жемчужина» заключила соглашение об аренде 205 гектаров территории в Красносельском районе. За 18 лет она построила девять жилых объектов общей площадью 500 тысяч квадратных метров.

#Илья Протвинов
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