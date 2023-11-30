Китайский застройщик «Балтийская жемчужина» может покинуть Петербург

Издание сообщило, что компания «Балтийская жемчужина», структура Shanghai Industrial Investment (SIIC) из Китая, которая занимается развитием района в Красносельском районе Петербурга, может закончить свою деятельность на российском рынке после завершения текущего проекта.



«После завершения проекта у компании останется самостоятельная территория размером 2,1 гектара на Петергофском шоссе, 47, на которой находится бизнес-центр и 50% доли в торговом центре „Жемчужная плаза“. Эти активы являются очень привлекательными, по мнению экспертов, и скоро найдут новых владельцев», — сказано в сообщении.



Отмечается, что продажа этих активов не произойдет моментально, и возможно, что они будут продаваться еще несколько лет. В компаниях «Балтийская жемчужина» и SIIC отказались комментировать эту информацию изданию.



В 2005 году «Балтийская жемчужина» заключила соглашение об аренде 205 гектаров территории в Красносельском районе. За 18 лет она построила девять жилых объектов общей площадью 500 тысяч квадратных метров.