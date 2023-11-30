Как повысить налоговый вычет по ипотеке в 2024 году

Напомним, с 1 января 2021 года ставка по НДФЛ на доходы физлиц в сумме более 5 млн рублей в год составляет 15%. Это позволяет рассчитывать на налоговый вычет по процентам в 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) плюс 15% от суммы уплаченных процентов, превышающих 5 млн рублей, но не более суммы фактически исчисленного НДФЛ по повышенной ставке.