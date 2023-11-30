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Posted 29 ноября 2023, 21:45

Published 29 ноября 2023, 21:45

Modified 29 ноября 2023, 21:51

Updated 29 ноября 2023, 21:51

Как повысить налоговый вычет по ипотеке в 2024 году

Как повысить налоговый вычет по ипотеке в 2024 году

29 ноября 2023, 21:45
Фото: 1MI.
Рассказываем, что нужно знать для оформления налогового вычета по ипотеке и на какие нюансы важно обратить внимание.

Если доход выше 5 млн рублей

В целом, правила получения налогового вычета по ипотеке в новом году не изменились. Но есть хорошие новости для тех, кто приобрел дорогую ипотеку и чей доход, начиная с 2021 года, превышает 5 млн рублей в год.

Если вы относитесь к этой категории и оформили ипотеку до 2014 года, а общий размер уплаченных процентов составил более 5 млн рублей, то есть возможность увеличить максимальный размер вычета.

Напомним, с 1 января 2021 года ставка по НДФЛ на доходы физлиц в сумме более 5 млн рублей в год составляет 15%. Это позволяет рассчитывать на налоговый вычет по процентам в 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) плюс 15% от суммы уплаченных процентов, превышающих 5 млн рублей, но не более суммы фактически исчисленного НДФЛ по повышенной ставке.

Таким образом, с 1 января 2024 года можно будет учесть в расчете размера вычета максимальное количество лет (три года) получения дохода, превышающего 5 млн рублей и облагаемого уже по ставке 15%.

При этом надо учитывать, что если ипотека оформлена после 2014 года, то уже будут действовать ограничения по вычету — 390 тыс. рублей в независимости от ставки НДФЛ.

Фото: Midjourney

Семейная пара может вернуть до 1,3 млн рублей

Повысить вычет с ипотеки со стандартных и максимальных 650 тыс. рублей до 1,3 млн рублей можно, если недвижимость приобреталась мужем и женой (и между ними при этом не заключался брачный договор).

В таком случае квартира или дом будут считаться совместно нажитым имуществом, а у каждого супруга появляется право получить вычет с 2 млн рублей за покупку недвижимости и вычет с 3 млн за проценты по ипотечному кредиту.

Фото: 1MI

В остальном, действуют старые правила.

По ипотеке в зависимости от суммы выплаченного подоходного налога можно вернуть до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за уплаченные проценты. Итого максимум 650 000 рублей, причем эту сумму разобьют на несколько лет.

При этом вычет можно оформлять только в следующем году. Например, если вы купили жилье в 2023 году, то подавать документы на вычет надо в 2024 году.

Проверка документов в налоговой длится до трёх месяцев, если же оформить вычет в упрощенном порядке, то можно сократить этот срок до 1,5 месяцев. Для этого надо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически.

Получить вычет можно на следующие объекты недвижимости:

  • Частный дом, квартира, комната или доля в квартире
  • Земельный участок с жилым домом или под его строительство
  • Расходы по выплате процентов по ипотечному кредиту
  • Расходы на отделку и ремонт жилья

Для оформления вычета понадобятся следующие документы:

  • Паспорт гражданина РФ 
  • Декларация 3-НДФЛ
  • Заявление на возврат налога
  • Справка об уплаченных процентах
  • Справка 2-НДФЛ за отчетный период
  • Копии документов, подтверждающих право на жилье
Фото: 1MI

Есть случаи, когда вычет не предоставляется:

  • Нет «белой зарплаты», с которой уплачивается НДФЛ
  • Недвижимость была получена по наследству или в дар
  • Имущественный и процентный вычеты уже были получены до 2014 года
  • Налоговая декларация уже подана в текущем налоговом периоде
  • Недвижимость куплена у близких родственников или приобретена за счет средств работодателя, либо по «военной ипотеке» без использования собственных средств
  • Если вычет уже выплачивает работодатель
  • Участок приобретен под строительство жилого дома, а право собственности на дом не оформлено
  • При покупке квартиры в новостройке еще не подписан акт приема-передачи
  • Вычет нельзя оформить на апартаменты или земельный участок под садоводство и огородничество
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