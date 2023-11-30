Как повысить налоговый вычет по ипотеке в 2024 году

Posted 29 ноября 2023, 21:45
Published 29 ноября 2023, 21:45
Modified 29 ноября 2023, 21:51
Updated 29 ноября 2023, 21:51
В целом, правила получения налогового вычета по ипотеке в новом году не изменились. Но есть хорошие новости для тех, кто приобрел дорогую ипотеку и чей доход, начиная с 2021 года, превышает 5 млн рублей в год.
Если вы относитесь к этой категории и оформили ипотеку до 2014 года, а общий размер уплаченных процентов составил более 5 млн рублей, то есть возможность увеличить максимальный размер вычета.
Напомним, с 1 января 2021 года ставка по НДФЛ на доходы физлиц в сумме более 5 млн рублей в год составляет 15%. Это позволяет рассчитывать на налоговый вычет по процентам в 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) плюс 15% от суммы уплаченных процентов, превышающих 5 млн рублей, но не более суммы фактически исчисленного НДФЛ по повышенной ставке.
Таким образом, с 1 января 2024 года можно будет учесть в расчете размера вычета максимальное количество лет (три года) получения дохода, превышающего 5 млн рублей и облагаемого уже по ставке 15%.
При этом надо учитывать, что если ипотека оформлена после 2014 года, то уже будут действовать ограничения по вычету — 390 тыс. рублей в независимости от ставки НДФЛ.
Повысить вычет с ипотеки со стандартных и максимальных 650 тыс. рублей до 1,3 млн рублей можно, если недвижимость приобреталась мужем и женой (и между ними при этом не заключался брачный договор).
В таком случае квартира или дом будут считаться совместно нажитым имуществом, а у каждого супруга появляется право получить вычет с 2 млн рублей за покупку недвижимости и вычет с 3 млн за проценты по ипотечному кредиту.
В остальном, действуют старые правила.
По ипотеке в зависимости от суммы выплаченного подоходного налога можно вернуть до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за уплаченные проценты. Итого максимум 650 000 рублей, причем эту сумму разобьют на несколько лет.
При этом вычет можно оформлять только в следующем году. Например, если вы купили жилье в 2023 году, то подавать документы на вычет надо в 2024 году.
Проверка документов в налоговой длится до трёх месяцев, если же оформить вычет в упрощенном порядке, то можно сократить этот срок до 1,5 месяцев. Для этого надо заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет сформировано автоматически.
Получить вычет можно на следующие объекты недвижимости:
Для оформления вычета понадобятся следующие документы:
Есть случаи, когда вычет не предоставляется: