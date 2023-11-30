Эксперты дали прогнозы по ключевой ставке в России

Posted 30 ноября 2023, 09:07
Published 30 ноября 2023, 09:07
Modified 30 ноября 2023, 09:14
Updated 30 ноября 2023, 09:14
Он рассказал изданию NSP, что экономическая ситуация в РФ подталкивает к дальнейшему увеличению спроса на новостройки и загородную недвижимость.
«В любом случае будет продолжаться рост спроса на загородную недвижимость и новостройки, особенно в периоды сезонных пиков продаж, благодаря увеличению субсидирования. Стоимость готовых квартир будет сокращаться на вторичном рынке жилья вследствие потери актуальности данного сегмента, а эта негативная тенденция будет сохраняться до 2024 года», — уточнил собеседник.
Он добавил, что выдача ипотеки для строительства частных домов растет. В осенний период этот показатель увеличился в 2-3 раза.