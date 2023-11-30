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Posted 30 ноября 2023, 09:07

Published 30 ноября 2023, 09:07

Modified 30 ноября 2023, 09:14

Updated 30 ноября 2023, 09:14

Эксперты дали прогнозы по ключевой ставке в России

Эксперты дали прогнозы по ключевой ставке в России

30 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI.
Скорее всего, ключевая ставка останется неизменной перед Новым годом, за исключением того случая, если Центробанк решит принять меры для сокращения разницы между прогнозируемой и фактической инфляцией к концу года, сообщил эксперт Александр Ибреев.

Он рассказал изданию NSP, что экономическая ситуация в РФ подталкивает к дальнейшему увеличению спроса на новостройки и загородную недвижимость.

«В любом случае будет продолжаться рост спроса на загородную недвижимость и новостройки, особенно в периоды сезонных пиков продаж, благодаря увеличению субсидирования. Стоимость готовых квартир будет сокращаться на вторичном рынке жилья вследствие потери актуальности данного сегмента, а эта негативная тенденция будет сохраняться до 2024 года», — уточнил собеседник.

Он добавил, что выдача ипотеки для строительства частных домов растет. В осенний период этот показатель увеличился в 2-3 раза.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#2024 год#Центробанк#Ипотека#Новостройки#Строительство
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