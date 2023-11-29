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Posted 29 ноября 2023, 07:33

Published 29 ноября 2023, 07:33

Modified 29 ноября 2023, 07:39

Updated 29 ноября 2023, 07:39

Жителей новостройки в Петербурге могут оставить без обещанного паркинга

Жителей новостройки в Петербурге могут оставить без обещанного паркинга

29 ноября 2023, 07:33
Фото: Midjourney.
В Санкти-Петербурге, покупая квартиры в доме с двухуровневым паркингом, новоселы обнаружили, что доступных мест для автомобилей не хватает, сообщает «НТВ».

Жители недавно построенного здания на улице Дыбенко обратились к Следственному комитету с просьбой разобраться в сложной ситуации.

Когда жильцы покупали квартиры в доме класса «бизнес» в Невском районе, они рассчитывали, что их автомобили будут храниться в теплом подземном паркинге, даже в двух. Однако все оказалось иначе.

Владимир Пушков, один из жителей дома на улице Дыбенко, сообщил, что существуют определенные требования.

«Есть обязательное количество машиномест. Но застройщик не собирался построить паркинг и хотел использовать эту площадь для коммерческих целей», — сообщает телеканал со ссылкой на слова мужчины.

Отмечается, что 2 тысячи квадратных метров, предназначенные для парковки на 70 автомобилей, принадлежат инвестору, который выкупил всю площадь у застройщика.

«Сейчас инвестору выгодно продавать часть приобретенных помещений в розницу, и уже нашлись новые владельцы. И это не связано с автостоянкой», — говорится в публикации.

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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Автомобили#Требования#Площадь#Следственный комитет#Жители
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