Жителей новостройки в Петербурге могут оставить без обещанного паркинга

Posted 29 ноября 2023, 07:33
Published 29 ноября 2023, 07:33
Modified 29 ноября 2023, 07:39
Updated 29 ноября 2023, 07:39
Жители недавно построенного здания на улице Дыбенко обратились к Следственному комитету с просьбой разобраться в сложной ситуации.
Когда жильцы покупали квартиры в доме класса «бизнес» в Невском районе, они рассчитывали, что их автомобили будут храниться в теплом подземном паркинге, даже в двух. Однако все оказалось иначе.
Владимир Пушков, один из жителей дома на улице Дыбенко, сообщил, что существуют определенные требования.
«Есть обязательное количество машиномест. Но застройщик не собирался построить паркинг и хотел использовать эту площадь для коммерческих целей», — сообщает телеканал со ссылкой на слова мужчины.
Отмечается, что 2 тысячи квадратных метров, предназначенные для парковки на 70 автомобилей, принадлежат инвестору, который выкупил всю площадь у застройщика.
«Сейчас инвестору выгодно продавать часть приобретенных помещений в розницу, и уже нашлись новые владельцы. И это не связано с автостоянкой», — говорится в публикации.