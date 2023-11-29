В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

Posted 29 ноября 2023, 17:02
Published 29 ноября 2023, 17:02
Modified 29 ноября 2023, 17:30
Updated 29 ноября 2023, 17:30
В результате отравления студенты и преподаватели подхватили кишечную инфекцию, у 33 пострадавших была обнаружена сальмонелла.
«В ходе расследования в деятельности ООО „КОП СПбГАСУ“ выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части невыполнения обязательных требований к условиям производства и хранения продукции, медицинским обследованиям персонала», — сообщили в Роспотребнадзоре.
До сих пор неизвестно, чем отравились студенты, но сообщалось, что большинство из них употребляли салат «Цезарь». На кухне сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, помимо прочего, продукты с истекающим сроком годности и недостаточное количество холодильников.
По решению Ленинского районного суда Петербурга работа «комбината общественного питания СПбГАСУ» была приостановлена на 45 суток.