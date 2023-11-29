В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

До сих пор неизвестно, чем отравились студенты, но сообщалось, что большинство из них употребляли салат «Цезарь». На кухне сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, помимо прочего, продукты с истекающим сроком годности и недостаточное количество холодильников.