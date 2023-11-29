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Posted 29 ноября 2023, 17:02

Published 29 ноября 2023, 17:02

Modified 29 ноября 2023, 17:30

Updated 29 ноября 2023, 17:30

В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

29 ноября 2023, 17:02
Фото: Midjourney.
Дело об оказании не безопасных услуг завели после отравления 51 человека из числа студентов и преподавателей в столовой Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.

В результате отравления студенты и преподаватели подхватили кишечную инфекцию, у 33 пострадавших была обнаружена сальмонелла.

«В ходе расследования в деятельности ООО „КОП СПбГАСУ“ выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части невыполнения обязательных требований к условиям производства и хранения продукции, медицинским обследованиям персонала», — сообщили в Роспотребнадзоре.

До сих пор неизвестно, чем отравились студенты, но сообщалось, что большинство из них употребляли салат «Цезарь». На кухне сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, помимо прочего, продукты с истекающим сроком годности и недостаточное количество холодильников.

По решению Ленинского районного суда Петербурга работа «комбината общественного питания СПбГАСУ» была приостановлена на 45 суток.

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