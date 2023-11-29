Рост цен на жилье продолжился в Петербурге

Москва заняла пятое место, с увеличением стоимости на 19,4%. Средняя цена на вторичное жилье в столице выросла с январских 12,9 миллиона до ноябрьских 15,4 миллиона рублей, то есть на 2,5 миллиона.



Санкт-Петербург занимает предпоследнее место в рейтинге с ростом цен на 5,4%. Еще меньший прирост цен отмечен только в Краснодаре — всего 4,5% с начала года.