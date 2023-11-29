Рост цен на жилье продолжился в Петербурге

Posted 29 ноября 2023, 08:52
Published 29 ноября 2023, 08:52
Modified 29 ноября 2023, 08:57
Updated 29 ноября 2023, 08:57
Стали известны города-лидеры по росту цен на вторичное жилье в 2023 году. Самыми востребованными оказались Челябинск, Волгоград и Омск, где стоимость квартир в среднем поднялась на 39,1%, 23,4% и 20% соответственно.
Москва заняла пятое место, с увеличением стоимости на 19,4%. Средняя цена на вторичное жилье в столице выросла с январских 12,9 миллиона до ноябрьских 15,4 миллиона рублей, то есть на 2,5 миллиона.
Санкт-Петербург занимает предпоследнее место в рейтинге с ростом цен на 5,4%. Еще меньший прирост цен отмечен только в Краснодаре — всего 4,5% с начала года.
В результате, средняя стоимость вторичного жилья в культурной столице выросла до 8,8 миллиона рублей в ноябре.