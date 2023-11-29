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Posted 29 ноября 2023, 08:52

Published 29 ноября 2023, 08:52

Modified 29 ноября 2023, 08:57

Updated 29 ноября 2023, 08:57

Рост цен на жилье продолжился в Петербурге

Рост цен на жилье продолжился в Петербурге

29 ноября 2023, 08:52
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге в 2023 году стоимость жилья выросла более чем на 5%, сообщает Novostroy.

Стали известны города-лидеры по росту цен на вторичное жилье в 2023 году. Самыми востребованными оказались Челябинск, Волгоград и Омск, где стоимость квартир в среднем поднялась на 39,1%, 23,4% и 20% соответственно.

Москва заняла пятое место, с увеличением стоимости на 19,4%. Средняя цена на вторичное жилье в столице выросла с январских 12,9 миллиона до ноябрьских 15,4 миллиона рублей, то есть на 2,5 миллиона.

Санкт-Петербург занимает предпоследнее место в рейтинге с ростом цен на 5,4%. Еще меньший прирост цен отмечен только в Краснодаре — всего 4,5% с начала года.

В результате, средняя стоимость вторичного жилья в культурной столице выросла до 8,8 миллиона рублей в ноябре.

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#Илья Протвинов#Общество
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