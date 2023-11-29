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Posted 29 ноября 2023, 17:26

Published 29 ноября 2023, 17:26

Modified 29 ноября 2023, 17:28

Updated 29 ноября 2023, 17:28

Объем инвестиций в основной капитал Петербурга превысит 1 трлн рублей

Объем инвестиций в основной капитал Петербурга превысит 1 трлн рублей

29 ноября 2023, 17:26
Фото: 1MI.
Объем инвестиций в основной капитал Санкт-Петербурга по итогам 2023 года ожидается рекордным и превысит 1 триллион рублей, сообщил аппарат вице-губернатора города Валерия Москаленко.

По итогам 9 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 640,3 млрд рублей.

Наиболее высокие темпы роста инвестиций отмечены в деятельности гостиниц и общественного питания, строительстве, обрабатывающих производствах, в области культуры и спорта, досуга и развлечений, в области информации и связи.

«Ожидаем, что по результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Экономика города сегодня растет благодаря эффективной работе реального сектора», — отметил Москаленко.

Отмечается, что в этом году сохраняется позитивная динамика в промышленном производстве. В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 89,8% общего объема промышленного производства в Петербурге, индекс промышленного производства в январе–октябре составил 112,4%.

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