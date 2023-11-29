Объем инвестиций в основной капитал Петербурга превысит 1 трлн рублей

Posted 29 ноября 2023, 17:26
Published 29 ноября 2023, 17:26
Modified 29 ноября 2023, 17:28
Updated 29 ноября 2023, 17:28
По итогам 9 месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 640,3 млрд рублей.
Наиболее высокие темпы роста инвестиций отмечены в деятельности гостиниц и общественного питания, строительстве, обрабатывающих производствах, в области культуры и спорта, досуга и развлечений, в области информации и связи.
«Ожидаем, что по результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Экономика города сегодня растет благодаря эффективной работе реального сектора», — отметил Москаленко.
Отмечается, что в этом году сохраняется позитивная динамика в промышленном производстве. В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится 89,8% общего объема промышленного производства в Петербурге, индекс промышленного производства в январе–октябре составил 112,4%.