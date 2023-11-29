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Posted 29 ноября 2023, 05:59

Published 29 ноября 2023, 05:59

Modified 29 ноября 2023, 06:03

Updated 29 ноября 2023, 06:03

Несовершеннолетний сын Кадырова стал куратором батальона в составе Минобороны

Несовершеннолетний сын Кадырова стал куратором батальона в составе Минобороны

29 ноября 2023, 05:59
Фото: 1MI.
Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура Минобороны РФ, рассказал в Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он заявил, что это назначение стало закономерным из-за заслуг 16-летнего Адама. По его словам, он отстаивал религиозные и семейные ценности своего народа.

«Он много и усиленно занимается совершенствованием навыков владения оружием, у него есть большие успехи. Он прирожденный воин», — заявил депутат.

Он добавил, что Кадыров является достойным представителем молодого поколения.

Напомним, что сын главы Чечни избил арестованного Никиту Журавеля, которому вменяют сожжение Корана. После этого Адама Кадырова признали Героем Чечни.

Кроме того, он получил большое количество наград в нескольких регионах страны.

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