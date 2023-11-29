Как подготовить квартиру для быстрой продажи

Для покупателя важно увидеть пространство в квартире, а не старую мебель или мебель, которая принадлежит владельцам. Поэтому все такие предметы следует убрать, чтобы не перегружать помещение. Если комнаты в квартире свободные, то покупателю гораздо проще ориентироваться и понять, подходит ли ему такое жилье.



Рекомендуется не убирать технику и мебель из санузла. Покупателю трудно будет представить, что в маленькой комнате можно что-то разместить. Поэтому лучше наглядно показать людям, что здесь можно поставить, а что не поместится в ванную комнату. Если квартира продается со мебелью, то необходимо ее очистить от пыли и грязи.



