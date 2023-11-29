Как подготовить квартиру для быстрой продажи

Posted 29 ноября 2023, 05:19
Published 29 ноября 2023, 05:19
Modified 29 ноября 2023, 05:21
Updated 29 ноября 2023, 05:21
Чтобы начать поиски покупателей, необходимо распространить информацию о продаже квартиры. Для этого можно рассказать об этом друзьям, соседям, консьержу и разместить объявление в интернете, газетах или на специальной доске в подъезде. Полезно также сообщить о продаже в своих профилях в социальных сетях. Однако перед этим важно привести жилье в порядок.
Вначале нужно избавиться от старых ненужных вещей: мебели, которая стоит с советского периода, ковров, сломанной бытовой техники, одежды, книг, которые никогда не будут прочитаны. Также можно убрать бесполезные сувениры.
Перед тем, как начать показы квартиры, необходимо провести тщательную уборку, чтобы квартира выглядела чистой и ухоженной. Наличие животных и их шерсть на ковре, грязные выключатели и забрызганное зубной пастой зеркало могут создать негативное впечатление о состоянии квартиры.
Нужно также помыть окна, придать блеск ванной комнате и туалету, подклеить обои и отремонтировать сломанный паркет. Если нет возможности или времени самостоятельно этим заниматься, можно обратиться за услугой по уборке квартир. Тогда придет профессионал со своими инструментами и моющими средствами, который выполнит все работы.
Если вы хотите придать своему интерьеру жизни и выделить его среди других объявлений, то можно использовать простой и лаконичный декор и аксессуары. Главное, чтобы они соответствовали стилю вашего ремонта и создавали уютную атмосферу.
Пустая квартира может показаться нежилым пространством, поэтому рекомендуется добавить в нее любые картины, вазы, подсвечники, статуэтки. Не забывайте о том, чтобы заполнить открытые стеллажи и полки — это поможет придать интерьеру новый вид. Важно подобрать аксессуары разного масштаба, но не слишком мелкие, чтобы избежать излишнего «шума».
Однако нужно помнить, что декор не должен быть чрезмерным, он должен только дополнять интерьер, а не захламлять его.
Важно придать ощущение свежести и обновления в ванной комнате. Лучше заменить старую неприглядную плитку на новую или покрасить ее специальной краской для керамической плитки. При выборе новой плитки для стен следует присмотреться к нейтральным фактурам и цветам, так как яркие стены не всем подойдут. Также рекомендуется обновить сантехнику, так как ржавая может испортить общий вид ванной комнаты.
Необходимо убрать все личные гигиенические предметы, косметику и шампуни из ванной комнаты. Стоит оставить только новые флаконы в стильной упаковке. Также рекомендуется положить несколько белых махровых полотенец.
Фотографии — это первое, что привлекает внимание потенциального покупателя или арендатора. Специалисты рекомендуют не скупиться на услуги фотографа.
На снимках необходимо избегать наличия личных предметов и визуального загромождения. Важно освободить пространство от всего лишнего и провести уборку. Когда человек, который ищет жилье, видит захламленную квартиру на фото, у него пропадает желание посмотреть на нее, не говоря уже о покупке.
Желательно делать снимки днем. Также следует добавить общую фотографию дома, детских площадок, торговых точек, территории рядом, парковочных мест, подъезда и лифтов.
Для покупателя важно увидеть пространство в квартире, а не старую мебель или мебель, которая принадлежит владельцам. Поэтому все такие предметы следует убрать, чтобы не перегружать помещение. Если комнаты в квартире свободные, то покупателю гораздо проще ориентироваться и понять, подходит ли ему такое жилье.
Рекомендуется не убирать технику и мебель из санузла. Покупателю трудно будет представить, что в маленькой комнате можно что-то разместить. Поэтому лучше наглядно показать людям, что здесь можно поставить, а что не поместится в ванную комнату. Если квартира продается со мебелью, то необходимо ее очистить от пыли и грязи.