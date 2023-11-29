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Posted 28 ноября 2023, 21:19

Published 28 ноября 2023, 21:19

Modified 28 ноября 2023, 21:22

Updated 28 ноября 2023, 21:22

Из-за непогоды жители Петербурга продолжат работать удаленно

Из-за непогоды жители Петербурга продолжат работать удаленно

28 ноября 2023, 21:19
Фото: 1MI.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей пересесть на общественный транспорт, а руководителей компаний по возможности перевести сотрудников на удаленку.

Это поможет ускорить уборку улиц после сильного снегопада, отметил Беглов.

«Благодарю всех петербуржцев, которые сегодня сократили свои перемещения до минимума и пересели на общественный транспорт. Благодаря этому нам удалось неплохо справиться с чисткой основных магистралей, где обычно движение в снегопад и час пик осложнено. Прошу вас и завтра придерживаться этого принципа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В силе также остается рекомендация перейти на удаленную работу. В среду в Санкт-Петербурге из-за резкого перепада температур ожидается гололедица, а в последующие дни — новый циклон и «очередной снежный залп».

Беглов также попросил соблюдать правила парковки автомобилей, чтобы они не блокировали работу уборочной техники.

«Мы должны успеть убрать и вывезти как можно больше снега до следующего снегопада», — сказал он.

За последние сутки в Перербурге выпало более 15 сантиметров снега. Все коммунальные службы и дорожные предприятия работают в усиленном режиме.

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#Россия#Удаленная работа#Санкт-Петербург#Общественный транспорт#Парковка#Александр Беглов#Снегопад#Чистка улиц#Снегозад#Уборочная техника#Коммунальные службы
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