Из-за непогоды жители Петербурга продолжат работать удаленно

Posted 28 ноября 2023, 21:19
Published 28 ноября 2023, 21:19
Modified 28 ноября 2023, 21:22
Updated 28 ноября 2023, 21:22
Это поможет ускорить уборку улиц после сильного снегопада, отметил Беглов.
«Благодарю всех петербуржцев, которые сегодня сократили свои перемещения до минимума и пересели на общественный транспорт. Благодаря этому нам удалось неплохо справиться с чисткой основных магистралей, где обычно движение в снегопад и час пик осложнено. Прошу вас и завтра придерживаться этого принципа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В силе также остается рекомендация перейти на удаленную работу. В среду в Санкт-Петербурге из-за резкого перепада температур ожидается гололедица, а в последующие дни — новый циклон и «очередной снежный залп».
Беглов также попросил соблюдать правила парковки автомобилей, чтобы они не блокировали работу уборочной техники.
«Мы должны успеть убрать и вывезти как можно больше снега до следующего снегопада», — сказал он.
За последние сутки в Перербурге выпало более 15 сантиметров снега. Все коммунальные службы и дорожные предприятия работают в усиленном режиме.