Хакеры взломали сайт Донецка и внесли Адама Кадырова в почетные граждане города

Ранее на сайте администрации Донецка было опубликовано распоряжение его главы о присвоении 16-летнему Адаму Кадырову звания «Почетного гражданина города», а сам Кадыров был внесен в список в соответствующем разделе сайта. Позже фейковое распоряжение было удалено.