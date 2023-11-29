Хакеры взломали сайт Донецка и внесли Адама Кадырова в почетные граждане города

Posted 29 ноября 2023, 17:38
Published 29 ноября 2023, 17:38
Modified 29 ноября 2023, 17:41
Updated 29 ноября 2023, 17:41
Хакеры взломали сайт администрации Донецка, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания «Почетного гражданина города Донецка». Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.
«Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка. На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее на сайте администрации Донецка было опубликовано распоряжение его главы о присвоении 16-летнему Адаму Кадырову звания «Почетного гражданина города», а сам Кадыров был внесен в список в соответствующем разделе сайта. Позже фейковое распоряжение было удалено.
Напомним, с октября 15-летнему Кадырову было присвоено 9 медалей и орденов. Ранее Кадыров-младший назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Сегодня стало также известно о том, что он стал куратором батальона в составе Минобороны.