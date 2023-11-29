Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России

«Если учесть инфляцию, падение цен будет еще более заметным. Период искусственного спроса уже завершился, и вслед за ним последует снижение продаж и цен, как уже неоднократно было в нашей стране», — говорится в публикации.



Отмечается, что снижение цен на вторичном рынке неизбежно создаст проблемы для российских банков, которые предоставляли ипотечные кредиты под завышенную стоимость жилья.