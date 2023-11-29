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Posted 29 ноября 2023, 07:49

Published 29 ноября 2023, 07:49

Modified 29 ноября 2023, 08:03

Updated 29 ноября 2023, 08:03

Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России

Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России

29 ноября 2023, 07:49
Фото: 1MI.
На рынке жилья заметно все больше признаков изменений, которые будут сопровождаться снижением цен и замедлением строительства многоквартирных домов, сообщают эксперты.

По информации «Независимой газеты», цены на вторичном рынке также снижаются. В следующем году в Центральном регионе цена за квадратный метр «вторичного» жилья может упасть более чем на 10%, согласно прогнозам аналитиков.

«Если учесть инфляцию, падение цен будет еще более заметным. Период искусственного спроса уже завершился, и вслед за ним последует снижение продаж и цен, как уже неоднократно было в нашей стране», — говорится в публикации.

Отмечается, что снижение цен на вторичном рынке неизбежно создаст проблемы для российских банков, которые предоставляли ипотечные кредиты под завышенную стоимость жилья.

«Когда покупатели новых домов, которые взяли кредиты 2-3 года назад, попытаются продать их, они обнаружат, что реальная стоимость квартир значительно ниже, чем у застройщика. Многим будет выгоднее оставить квартиру у банка, так как даже продажа не сможет покрыть все долги», — сказано в сообщении.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Жилье#Цены#Продажи#Аналитики#Банки#Строительство#Вторичный рынок
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