Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России

Posted 29 ноября 2023, 07:49
Published 29 ноября 2023, 07:49
Modified 29 ноября 2023, 08:03
Updated 29 ноября 2023, 08:03
По информации «Независимой газеты», цены на вторичном рынке также снижаются. В следующем году в Центральном регионе цена за квадратный метр «вторичного» жилья может упасть более чем на 10%, согласно прогнозам аналитиков.
«Если учесть инфляцию, падение цен будет еще более заметным. Период искусственного спроса уже завершился, и вслед за ним последует снижение продаж и цен, как уже неоднократно было в нашей стране», — говорится в публикации.
Отмечается, что снижение цен на вторичном рынке неизбежно создаст проблемы для российских банков, которые предоставляли ипотечные кредиты под завышенную стоимость жилья.
«Когда покупатели новых домов, которые взяли кредиты 2-3 года назад, попытаются продать их, они обнаружат, что реальная стоимость квартир значительно ниже, чем у застройщика. Многим будет выгоднее оставить квартиру у банка, так как даже продажа не сможет покрыть все долги», — сказано в сообщении.