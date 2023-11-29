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Posted 28 ноября 2023, 22:03

Published 28 ноября 2023, 22:03

Modified 28 ноября 2023, 22:05

Updated 28 ноября 2023, 22:05

Эксперты посоветовали срочно избавляться от квартир в советских домах

Эксперты посоветовали срочно избавляться от квартир в советских домах

28 ноября 2023, 22:03
Фото: 1MI.
Продажа жилья на вторичном рынке сейчас выгоднее, чем в новостройке, отмечают специалисты в сфере недвижимости.
«Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше выставлять квартиры на продажу сейчас, пока жилье не стало нерентабельным и цены на вторичку не упали», — заявила progorod43.ru ведущий специалист по работе с новостройками Наталья Небогатикова из агенства «Этажи».

Покупать же эксперты советуют квартиры в новостройках, но отмечают, что цены на них продолжают расти. Дорожать такое жилье начало еще с конца прошлого года.

«Причина — более низкая процентная ставка по первичному рынку недвижимости, чем по вторичному. В этой связи растёт спрос на квартиры в новостройках, а чем выше спрос, тем дороже предложение», — пояснил гендиректор компании по продаже недвижимости Михаил Павлючков.
Эксперт предрек обвал цен на жилье в России
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