Эксперты посоветовали срочно избавляться от квартир в советских домах

Posted 28 ноября 2023, 22:03
Published 28 ноября 2023, 22:03
Modified 28 ноября 2023, 22:05
Updated 28 ноября 2023, 22:05
«Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше выставлять квартиры на продажу сейчас, пока жилье не стало нерентабельным и цены на вторичку не упали», — заявила progorod43.ru ведущий специалист по работе с новостройками Наталья Небогатикова из агенства «Этажи».
Покупать же эксперты советуют квартиры в новостройках, но отмечают, что цены на них продолжают расти. Дорожать такое жилье начало еще с конца прошлого года.
«Причина — более низкая процентная ставка по первичному рынку недвижимости, чем по вторичному. В этой связи растёт спрос на квартиры в новостройках, а чем выше спрос, тем дороже предложение», — пояснил гендиректор компании по продаже недвижимости Михаил Павлючков.