Эксперт заявил, что банки могут начать продавать квартиры за полцены

Он рассказал, что весь этот год мы наблюдаем за радостными заявлениями банков о рекордных показателях выдачи ипотеки. Они горячо рассказывают о том, как они успешно и с большими объемами выдают ипотечные кредиты.



По словам эксперта, возможно, в будущем банки могут начать продавать эти квартиры по половине стоимости. Если россияне в 2023 году набрали столько долгов, значит, они будут неспособны вернуть эти долги и создадут рекордное количество мелких долгов.



«Банки с удовольствием отдадут проблемные кредиты коллекторским конторам, которым придется разбираться с этим. Если количество долгов будет только расти, то фактически эти компании начнут покупать квартиры и недвижимость за половину стоимости», — рассказал эксперт.