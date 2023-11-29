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Posted 29 ноября 2023, 14:33

Published 29 ноября 2023, 14:33

Modified 29 ноября 2023, 14:38

Updated 29 ноября 2023, 14:38

Эксперт заявил, что банки могут начать продавать квартиры за полцены

Эксперт заявил, что банки могут начать продавать квартиры за полцены

29 ноября 2023, 14:33
Фото: 1MI.
В России не исключен такой вариант, что банкам придется продавать квартиры за половину стоимости, заявил эксперт в этой сфере Сергей Смирнов на своем Youtube-канале.

Он рассказал, что весь этот год мы наблюдаем за радостными заявлениями банков о рекордных показателях выдачи ипотеки. Они горячо рассказывают о том, как они успешно и с большими объемами выдают ипотечные кредиты.

По словам эксперта, возможно, в будущем банки могут начать продавать эти квартиры по половине стоимости. Если россияне в 2023 году набрали столько долгов, значит, они будут неспособны вернуть эти долги и создадут рекордное количество мелких долгов.

«Банки с удовольствием отдадут проблемные кредиты коллекторским конторам, которым придется разбираться с этим. Если количество долгов будет только расти, то фактически эти компании начнут покупать квартиры и недвижимость за половину стоимости», — рассказал эксперт.

Он предположил, что, купив квартиру по такой цене, новым владельцам будет выгодно предложить должнику сделку: платить аренду вместо ипотечных платежей.

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#Илья Протвинов#Общество#Аренда#Ипотека#Банки#Кредиты#Долги#Продажа квартир
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