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Posted 28 ноября 2023, 17:48

Published 28 ноября 2023, 17:48

Modified 28 ноября 2023, 18:02

Updated 28 ноября 2023, 18:02

Жена Боярского опровергла информацию об инфаркте актера

Жена Боярского опровергла информацию об инфаркте актера

28 ноября 2023, 17:48
Фото: 1MI.
Супруга актера Лариса Луппиан заявила, что он находится в больнице на плановом лечении, пишет Комсомольская правда.
«Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет», — заверила Луппиан.

При этом в Мариинской больнице изданию не смогли подтвердить информацию о том, что Боярский находится именно у них.

Представитель Боярского Надежда Дуванова также не подтвердила сообщения об инфаркте актера.

«Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо», — цитирует ее слова Daily Storm.

В беседе Life она сообщила, что инфаркт у Боярского не подтвердился. По ее словам, артиста уже перевели из реанимации в палату кардиологии.

Ранее в СМИ прошла информация оптом, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом.

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#Общество#Боярский#Лариса Луппиан#Комсомольская правда#Мариинская больница
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