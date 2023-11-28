Жена Боярского опровергла информацию об инфаркте актера

Posted 28 ноября 2023, 17:48
Published 28 ноября 2023, 17:48
Modified 28 ноября 2023, 18:02
Updated 28 ноября 2023, 18:02
«Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет», — заверила Луппиан.
При этом в Мариинской больнице изданию не смогли подтвердить информацию о том, что Боярский находится именно у них.
Представитель Боярского Надежда Дуванова также не подтвердила сообщения об инфаркте актера.
«Это абсолютно неправильная информация. С Михаилом Сергеевичем все хорошо», — цитирует ее слова Daily Storm.
В беседе Life она сообщила, что инфаркт у Боярского не подтвердился. По ее словам, артиста уже перевели из реанимации в палату кардиологии.
Ранее в СМИ прошла информация оптом, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом.