Власти города в Финляндии решили снести здание бывшего консульства РФ

«Текущий владелец — финская государственная компания Senaatti-kiinteistöt, которая продаст здание муниципалитету за 1,6 миллиона евро. Земельный участок, на котором расположен объект, имеет площадь 3,5 тысячи „квадратов“, — сказано в сообщении.



Отмечается, что городские власти одобрили предложение о сносе здания, построенного в 1974 году. Вместо генконсульства планируется возведение нового здания, вероятно, это будет детский сад.