newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2023, 14:42

Published 28 ноября 2023, 14:42

Modified 28 ноября 2023, 14:48

Updated 28 ноября 2023, 14:48

Власти города в Финляндии решили снести здание бывшего консульства РФ

Власти города в Финляндии решили снести здание бывшего консульства РФ

28 ноября 2023, 14:42
Фото: 1MI.
Власти города Турку в Финляндии приняли решение о приобретении и последующем сносе здания закрытого в октябре генконсульства России, пишет «Деловой петербург».

По информации издания, это решение было единогласно принято городским советом Турку. Площадь здания составляет две тысячи квадратных метров и находится на улице Вартиовуоренкату.

«Текущий владелец — финская государственная компания Senaatti-kiinteistöt, которая продаст здание муниципалитету за 1,6 миллиона евро. Земельный участок, на котором расположен объект, имеет площадь 3,5 тысячи „квадратов“, — сказано в сообщении.

Отмечается, что городские власти одобрили предложение о сносе здания, построенного в 1974 году. Вместо генконсульства планируется возведение нового здания, вероятно, это будет детский сад.

Издание уточнило, что генеральное консульство РФ в Турку не работает с 1 октября.

Читайте также:
В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школыБеглов поручил построить в «Балтийской жемчужине» соцобъекты вместо жильяСтало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года
#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика