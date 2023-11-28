Власти города в Финляндии решили снести здание бывшего консульства РФ

Posted 28 ноября 2023, 14:42
Published 28 ноября 2023, 14:42
Modified 28 ноября 2023, 14:48
Updated 28 ноября 2023, 14:48
По информации издания, это решение было единогласно принято городским советом Турку. Площадь здания составляет две тысячи квадратных метров и находится на улице Вартиовуоренкату.
«Текущий владелец — финская государственная компания Senaatti-kiinteistöt, которая продаст здание муниципалитету за 1,6 миллиона евро. Земельный участок, на котором расположен объект, имеет площадь 3,5 тысячи „квадратов“, — сказано в сообщении.
Отмечается, что городские власти одобрили предложение о сносе здания, построенного в 1974 году. Вместо генконсульства планируется возведение нового здания, вероятно, это будет детский сад.
Издание уточнило, что генеральное консульство РФ в Турку не работает с 1 октября.