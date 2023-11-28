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Posted 28 ноября 2023, 11:18

Published 28 ноября 2023, 11:18

Modified 28 ноября 2023, 11:23

Updated 28 ноября 2023, 11:23

В Петербурге предложили отправить работников на дистанционку из-за непогоды

В Петербурге предложили отправить работников на дистанционку из-за непогоды

28 ноября 2023, 11:18
Фото: 1MI.
Губернатор Александр Беглов попросил предпринимателей принять меры к переводу сотрудников на удаленную работу, чтобы обеспечить более эффективное очищение городских улиц от снега, сообщили в администрации города.

Коммунальные службы и дорожные предприятия работают в особом режиме с начала вчерашнего дня. Всего на улицы вывели 860 машин для уборки снега и около 350 сотрудников, занимающихся ручными работами. В результате удалось вывезти около 8 000 кубических метров снега.

Также свою роль в уборке города сыграли около 3,5 тысячи дворников.

Представители транспортной компании «Горэлектротранс» контролируют состояние трамвайных путей, а также проводят чистку трамвайных площадок.

Александр Беглов отметил, что особое внимание должно уделяться уборке набережных, мостов, доступов к социальным объектам, таким как детские сады, школы, поликлиники, пешеходные переходы, тротуары и путепроводы.

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