В Петербурге предложили отправить работников на дистанционку из-за непогоды

Posted 28 ноября 2023, 11:18
Published 28 ноября 2023, 11:18
Modified 28 ноября 2023, 11:23
Updated 28 ноября 2023, 11:23
Коммунальные службы и дорожные предприятия работают в особом режиме с начала вчерашнего дня. Всего на улицы вывели 860 машин для уборки снега и около 350 сотрудников, занимающихся ручными работами. В результате удалось вывезти около 8 000 кубических метров снега.
Также свою роль в уборке города сыграли около 3,5 тысячи дворников.
Представители транспортной компании «Горэлектротранс» контролируют состояние трамвайных путей, а также проводят чистку трамвайных площадок.
Александр Беглов отметил, что особое внимание должно уделяться уборке набережных, мостов, доступов к социальным объектам, таким как детские сады, школы, поликлиники, пешеходные переходы, тротуары и путепроводы.