В Петербурге предложили отправить работников на дистанционку из-за непогоды

Коммунальные службы и дорожные предприятия работают в особом режиме с начала вчерашнего дня. Всего на улицы вывели 860 машин для уборки снега и около 350 сотрудников, занимающихся ручными работами. В результате удалось вывезти около 8 000 кубических метров снега.



Также свою роль в уборке города сыграли около 3,5 тысячи дворников.



Представители транспортной компании «Горэлектротранс» контролируют состояние трамвайных путей, а также проводят чистку трамвайных площадок.