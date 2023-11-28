Суд снял защиту с корпусов бань Екимовой

Posted 27 ноября 2023, 21:27
Published 27 ноября 2023, 21:27
Modified 27 ноября 2023, 21:29
Updated 27 ноября 2023, 21:29
По словам градозащитников, эта же инстанция ранее отказалась признавать здания дореволюционными, хотя ответчик в лице ГУИОН признал, что здание под литерой А было построено еще в 1912 году.
«Экспертиза в рамках судебного процесса проводилась по принципу: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия», — сообщают общественники в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».
Корпуса бань начали сносить еще весной прошлого года. Это продолжали делать даже после того, как защитники добились в суде принятия мер предварительной защиты.
Позднее незаконный снос подтвердили и в Госстройнадзоре, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о сносе памятников архитектуры в Петербурге. В материалах упоминались бани Екимовой, подозреваемыми проходят чиновники КГИОП.