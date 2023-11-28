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Posted 27 ноября 2023, 21:27

Published 27 ноября 2023, 21:27

Modified 27 ноября 2023, 21:29

Updated 27 ноября 2023, 21:29

Суд снял защиту с корпусов бань Екимовой

Суд снял защиту с корпусов бань Екимовой

27 ноября 2023, 21:27
Фото: Midjourney.
Куйбышевский районный суд Петербурга снял меры предварительной защиты с корпусов торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, пишет dp.ru.

По словам градозащитников, эта же инстанция ранее отказалась признавать здания дореволюционными, хотя ответчик в лице ГУИОН признал, что здание под литерой А было построено еще в 1912 году.

«Экспертиза в рамках судебного процесса проводилась по принципу: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия», — сообщают общественники в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Корпуса бань начали сносить еще весной прошлого года. Это продолжали делать даже после того, как защитники добились в суде принятия мер предварительной защиты.

Позднее незаконный снос подтвердили и в Госстройнадзоре, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о сносе памятников архитектуры в Петербурге. В материалах упоминались бани Екимовой, подозреваемыми проходят чиновники КГИОП.

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