Стало известно, почему в Петербурге стали меньше строить нового жилья

Posted 27 ноября 2023, 22:06
Published 27 ноября 2023, 22:06
Modified 27 ноября 2023, 22:10
Updated 27 ноября 2023, 22:10
Динамика объемов жилищного строительства сократилась в Петербурге за год на 14% или с 8,353 млн до 7,347 млн кв. метров. Но в этом есть и позитив. Доля не распроданного жилья также сократилась — с 43% до 38%.
При этом в Ленобласти наблюдается обратная тенденция. Там доля новостроек, хоть и незначительно, но выросла за год с 3,570 млн до 3,634 млн кв. метров.
К концу года темпы продаж в этом сегменте будут плавно снижаться, полагают эксперты. Спрос может подрасти лишь весной и это будет связано с закрытием льготных ипотечных программ, которые прекратят свое действие к 1 июля 2024 года.
Большую роль сыграют и другие факторы — действия правительства и Центробанка, возможное увеличение первого взноса по ипотеке до 30% и т. д.