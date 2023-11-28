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Posted 27 ноября 2023, 22:06

Published 27 ноября 2023, 22:06

Modified 27 ноября 2023, 22:10

Updated 27 ноября 2023, 22:10

Стало известно, почему в Петербурге стали меньше строить нового жилья

Стало известно, почему в Петербурге стали меньше строить нового жилья

27 ноября 2023, 22:06
Фото: Midjourney.
Количество новостроек в городе сократилось почти на 1 млн кв. метров, при этом в Ленобласти в этом сегменте спада не наблюдается, а как раз наоборот.

Динамика объемов жилищного строительства сократилась в Петербурге за год на 14% или с 8,353 млн до 7,347 млн кв. метров. Но в этом есть и позитив. Доля не распроданного жилья также сократилась — с 43% до 38%.

При этом в Ленобласти наблюдается обратная тенденция. Там доля новостроек, хоть и незначительно, но выросла за год с 3,570 млн до 3,634 млн кв. метров.

К концу года темпы продаж в этом сегменте будут плавно снижаться, полагают эксперты. Спрос может подрасти лишь весной и это будет связано с закрытием льготных ипотечных программ, которые прекратят свое действие к 1 июля 2024 года.

Большую роль сыграют и другие факторы — действия правительства и Центробанка, возможное увеличение первого взноса по ипотеке до 30% и т. д.

Жителям Петербурга приходится покупать малогабаритные квартиры
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