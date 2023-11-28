newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2023, 22:45

Published 27 ноября 2023, 22:45

Modified 27 ноября 2023, 22:47

Updated 27 ноября 2023, 22:47

Согласован новый облик станции метро «Чернышевская»

Согласован новый облик станции метро «Чернышевская»

27 ноября 2023, 22:45
Фото: 1MI.
Петербургский КГИОП выдал положительное заключение на эскизный проект реконструкции станции метро «Чернышевская».

Как следует из документа, реконструкция не повлечет за собой изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе во внешнем облике станции.

Так, планируется заменить облицовку фасадов — цоколь, стены, портал, крыльцо, а также дверные и оконные заполнения, включая витрину. Подчеркивается, что работы соответствуют требованиям режима ООЗ (31).

Обновленную станцию «Чернышевская» планируется открыть для пассажиров весной 2024 года. Самая серьезная часть реконструкции — это замена эскалаторов.

Стало известно, сдадут ли вовремя новые станции метро в Петербурге
Узнать подробнее
#Общество#Чернышевская#Облик#Станция метро#Петербургский КГИОП#Реконструкция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика