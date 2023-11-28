Согласован новый облик станции метро «Чернышевская»

Posted 27 ноября 2023, 22:45
Published 27 ноября 2023, 22:45
Modified 27 ноября 2023, 22:47
Updated 27 ноября 2023, 22:47
Как следует из документа, реконструкция не повлечет за собой изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе во внешнем облике станции.
Так, планируется заменить облицовку фасадов — цоколь, стены, портал, крыльцо, а также дверные и оконные заполнения, включая витрину. Подчеркивается, что работы соответствуют требованиям режима ООЗ (31).
Обновленную станцию «Чернышевская» планируется открыть для пассажиров весной 2024 года. Самая серьезная часть реконструкции — это замена эскалаторов.