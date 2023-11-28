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Posted 27 ноября 2023, 21:07

Published 27 ноября 2023, 21:07

Modified 27 ноября 2023, 21:10

Updated 27 ноября 2023, 21:10

Петербуржцев пригласили обсудить строительство школы Газпрома на намыве

Петербуржцев пригласили обсудить строительство школы Газпрома на намыве

27 ноября 2023, 21:07
Фото: Midjourney.
Стартовали общественные слушания по проекту планировки территории для намыва Васильевского острова в квартале между улицей Гончарова, Вилькицким бульваром, бульваром Головина и улицей Лиснянского, пишет NSP.ru.

Планируется построить общеобразовательную школу на 1 650 мест, а также крытый каток и спорткомплекс. Документы по проекту будут опубликованы в открытом доступе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 1 по 8 декабря. В этот же период жители смогут высказать свои замечания и предложения.

Ранее стало известно о том, что турецкая компания Renaissance Development продала Газпрому на намыве Васильевского острова земельный участок порядка 9,3 га, предположительно, под строительство объектов социальной инфраструктуры.

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