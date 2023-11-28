Петербуржцев пригласили обсудить строительство школы Газпрома на намыве

Планируется построить общеобразовательную школу на 1 650 мест, а также крытый каток и спорткомплекс. Документы по проекту будут опубликованы в открытом доступе на сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 1 по 8 декабря. В этот же период жители смогут высказать свои замечания и предложения.