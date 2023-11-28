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Posted 28 ноября 2023, 13:08

Published 28 ноября 2023, 13:08

Modified 28 ноября 2023, 13:14

Updated 28 ноября 2023, 13:14

Нулевой смертности в ДТП пытаются добиться в Петербурге

Нулевой смертности в ДТП пытаются добиться в Петербурге

28 ноября 2023, 13:08
Фото: Midjourney.
В Санкт-Петербурге есть план по достижению нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает портал «Недвижимость и строительство Петербурга».

Молодежный парламент города одобрил законопроект, который направлен на улучшение безопасности дорог и снижение количества аварий.

Если закон будет принят в дальнейшем депутатами, городская комиссия по безопасности начнет рассматривать случаи ДТП с участием пострадавших для выявления ситуаций, когда причиной аварии может быть небезопасное устройство городских дорог. Например, отсутствие пешеходных переходов или островков безопасности, а также слишком широкие полосы, которые могут спровоцировать водителей на превышение скорости.

Эксперты указывают на то, что для снижения травматизма на дорогах может потребоваться сокращение разрешенной скорости до 30-50 км/ч, использование физических препятствий, которые могут помешать автомобилям разгоняться (например, изгибы дороги или сужение полос), а также более строгие требования к использованию ремней безопасности и запрету на вождение в нетрезвом состоянии.

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#Илья Протвинов#ДТП#Происшествия#Санкт-Петербург#Аварии
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