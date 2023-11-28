Нулевой смертности в ДТП пытаются добиться в Петербурге

Эксперты указывают на то, что для снижения травматизма на дорогах может потребоваться сокращение разрешенной скорости до 30-50 км/ч, использование физических препятствий, которые могут помешать автомобилям разгоняться (например, изгибы дороги или сужение полос), а также более строгие требования к использованию ремней безопасности и запрету на вождение в нетрезвом состоянии.