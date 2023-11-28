Нулевой смертности в ДТП пытаются добиться в Петербурге

Posted 28 ноября 2023, 13:08
Published 28 ноября 2023, 13:08
Modified 28 ноября 2023, 13:14
Updated 28 ноября 2023, 13:14
Молодежный парламент города одобрил законопроект, который направлен на улучшение безопасности дорог и снижение количества аварий.
Если закон будет принят в дальнейшем депутатами, городская комиссия по безопасности начнет рассматривать случаи ДТП с участием пострадавших для выявления ситуаций, когда причиной аварии может быть небезопасное устройство городских дорог. Например, отсутствие пешеходных переходов или островков безопасности, а также слишком широкие полосы, которые могут спровоцировать водителей на превышение скорости.
Эксперты указывают на то, что для снижения травматизма на дорогах может потребоваться сокращение разрешенной скорости до 30-50 км/ч, использование физических препятствий, которые могут помешать автомобилям разгоняться (например, изгибы дороги или сужение полос), а также более строгие требования к использованию ремней безопасности и запрету на вождение в нетрезвом состоянии.