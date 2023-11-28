Генпрокуратуру просят проверить запреты на смену УК в домах в Петербурге

«Он также хочет, чтобы была проверена законность действий региональных государственных жилищных инспекций в этом вопросе. Депутат полагает, что такая проверка является необходимой, в том числе в рамках 286-й статьи УК (превышение должностных полномочий)», — сказано в сообщении.