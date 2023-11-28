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Posted 28 ноября 2023, 08:54

Published 28 ноября 2023, 08:54

Modified 28 ноября 2023, 09:01

Updated 28 ноября 2023, 09:01

Генпрокуратуру просят проверить запреты на смену УК в домах в Петербурге

Генпрокуратуру просят проверить запреты на смену УК в домах в Петербурге

28 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI.
Генпрокуратуру попросили проверить правомерность запретов на смену управляющих компаний в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

По данным издания, депутат Госдумы Михаил Романов попросил Генпрокурора Игоря Краснова проверить законность запретов, которые судебные приставы накладывают на жителей многоквартирных домов при смене управляющих компаний.

«Он также хочет, чтобы была проверена законность действий региональных государственных жилищных инспекций в этом вопросе. Депутат полагает, что такая проверка является необходимой, в том числе в рамках 286-й статьи УК (превышение должностных полномочий)», — сказано в сообщении.

Причиной для такого запроса послужили многочисленные жалобы председателей ТСЖ и жителей многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, а также в других регионах страны.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Запрет#Генпрокуратура#Жители
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