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Posted 28 ноября 2023, 05:12

Published 28 ноября 2023, 05:12

Modified 28 ноября 2023, 05:19

Updated 28 ноября 2023, 05:19

Эксперт предрек обвал цен на жилье в России

Эксперт предрек обвал цен на жилье в России

28 ноября 2023, 05:12
Фото: 1MI.
Все показатели указывают на то, что стоимость квадратного метра в новых домах достигла пика, а ситуацию усугубляет ипотечный пузырь, таким образом, ожидается падение цен в течение следующего года, сообщил эксперт на рынке недвижимости Nemihail.

«Да, может быть, вы уже догадались, что такой прогноз был сделан в прошлом году. Однако некоторые эксперты до сих пор осторожно склонны повторить его, поскольку многие показатели практически не изменились, и люди все еще берут ипотеку на покупку жилья», — уточнил эксперт.

Суть заключается в том, что существенно изменился спрос потребителя. Сегодня люди покупают жилье для собственного проживания, чтобы улучшить свои жилищные условия, и этот фактор не вызывает такого энтузиазма, как инвесторский ажиотаж. Такие квартиры не будут простаивать.

Специалист добавил, что для инвесторов все закончилось в 2019 году, когда были введены эскроу-счета, и квартиры, находящиеся на стадии строительства, начали опережать цены на готовое жилье. Главным драйвером остается выгодная ипотека.

«Заработать на недвижимости все еще можно. Некоторые переходят в менее доходные, но стабильные сферы, а другие ищут новые возможности, которые также постоянно появляются», — подытожил он.

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#Илья Протвинов#Общество
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