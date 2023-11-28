Эксперт предрек обвал цен на жилье в России

«Да, может быть, вы уже догадались, что такой прогноз был сделан в прошлом году. Однако некоторые эксперты до сих пор осторожно склонны повторить его, поскольку многие показатели практически не изменились, и люди все еще берут ипотеку на покупку жилья», — уточнил эксперт.



Суть заключается в том, что существенно изменился спрос потребителя. Сегодня люди покупают жилье для собственного проживания, чтобы улучшить свои жилищные условия, и этот фактор не вызывает такого энтузиазма, как инвесторский ажиотаж. Такие квартиры не будут простаивать.



Специалист добавил, что для инвесторов все закончилось в 2019 году, когда были введены эскроу-счета, и квартиры, находящиеся на стадии строительства, начали опережать цены на готовое жилье. Главным драйвером остается выгодная ипотека.



«Заработать на недвижимости все еще можно. Некоторые переходят в менее доходные, но стабильные сферы, а другие ищут новые возможности, которые также постоянно появляются», — подытожил он.