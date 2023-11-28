Более трети нового строительства в Петербурге придется на Пушкинский район

Это объясняется не только большим количеством свободных участков, но также созданием «ИТМО Хайпарка», скоростного трамвая до микрорайона Шушары, кампуса СПбГУ и других инфраструктурных объектов. В Пушкинском районе уже идет активное строительство, а за последний год девелоперы приобрели здесь 145,2 гектара земли для новых жилых комплексов. Это свидетельствует о высокой привлекательности этой части города.



Сейчас ведется строительство первого этапа «Хайпарка», который планируется завершить к 2025 году. А полное завершение всех трех этапов запланировано на 2030 год. «ИТМО Хайпарк» даст не менее 6 тысяч рабочих мест.