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Posted 28 ноября 2023, 11:56

Published 28 ноября 2023, 11:56

Modified 28 ноября 2023, 12:00

Updated 28 ноября 2023, 12:00

Более трети нового строительства в Петербурге придется на Пушкинский район

Более трети нового строительства в Петербурге придется на Пушкинский район

28 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI.
В ближайшие годы Петербург будет активно развиваться, а основная часть новых строительных проектов придется на Пушкинский район, пишет портал «Недвижимость и строительство Петербурга».

Этот район имеет все условия для того, чтобы стать важным центром для жителей не только города, но и области.

Это объясняется не только большим количеством свободных участков, но также созданием «ИТМО Хайпарка», скоростного трамвая до микрорайона Шушары, кампуса СПбГУ и других инфраструктурных объектов. В Пушкинском районе уже идет активное строительство, а за последний год девелоперы приобрели здесь 145,2 гектара земли для новых жилых комплексов. Это свидетельствует о высокой привлекательности этой части города.

Сейчас ведется строительство первого этапа «Хайпарка», который планируется завершить к 2025 году. А полное завершение всех трех этапов запланировано на 2030 год. «ИТМО Хайпарк» даст не менее 6 тысяч рабочих мест.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Строительство
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