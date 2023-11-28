Более 90 млрд рублей кредитов по льготной программе получил малый и средний бизнес

Программа льготного инвесткредитования предоставляет малым и средним предприятиям из приоритетных отраслей возможность получить финансирование на инвестиционные цели в размере от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, при этом льготный период составляет 5 лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, после чего на два года применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.