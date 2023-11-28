Более 90 млрд рублей кредитов по льготной программе получил малый и средний бизнес

Posted 28 ноября 2023, 09:27
Published 28 ноября 2023, 09:27
Modified 16 января, 05:58
Updated 16 января, 05:58
Эта программа осуществляется путем объединения программы «1764» Минэкономразвития, ПСК Банка России и Корпорации МСП. Более 950 предприятий воспользовались ею за этот период.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что, несмотря на рост ключевой ставки, программа «ПСК+1764» продолжает предоставлять льготные условия для малого и среднего бизнеса, активного в приоритетных областях, таких как обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, пишет ТАСС.
В 2023 году программа льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно функционирует в таких регионах, как Москва (выдано 6,6 миллиарда рублей за 10 месяцев), Республика Татарстан (5,9 миллиарда), Московская область (4,7 миллиарда), Приморский край (4,6 миллиарда), Свердловская область (4,14 миллиарда). Санкт-Петербург, Новосибирская область, Челябинская область, Пермский край и Белгородская область также входят в первую десятку, получив от 2,8 до 4,13 миллиарда рублей.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил активное привлечение средств малым и средним бизнесом в обрабатывающем производстве по программе «ПСК+1764». В этой сфере поддержку получили более 670 компаний на сумму более 53 миллиардов рублей. Дополнительно около 26,6 миллиарда рублей были выделены на проекты 162 предприятий в сфере транспортировки и хранения. Гостиничный бизнес привлек более 11,4 миллиарда рублей для 109 компаний, и предприятия, занимающиеся научно-технической деятельностью, получили 1 миллиард.
Программа льготного инвесткредитования предоставляет малым и средним предприятиям из приоритетных отраслей возможность получить финансирование на инвестиционные цели в размере от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, при этом льготный период составляет 5 лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, после чего на два года применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.