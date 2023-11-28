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Posted 28 ноября 2023, 13:15

Published 28 ноября 2023, 13:15

Modified 28 ноября 2023, 13:21

Updated 28 ноября 2023, 13:21

Аналитики рассказали, какой может стать ключевая ставка в России до 2026 года

Аналитики рассказали, какой может стать ключевая ставка в России до 2026 года

28 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI.
В России ключевая ставка в ближайшие годы может снизиться до 6,5%, следует из данных аналитиков.

В своих недавних прогнозах Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило обновленные данные о ключевой ставке в России на ближайшие годы.

К концу 2024 года ожидается, что ключевая ставка составит около 10,5-11,5%, затем в 2025 году снизится до 7-8%, а в 2026 году будет дальнейшее снижение до 6,5-7,7%.

Что касается текущего года, 2023 года, по прогнозам АКРА ключевая ставка останется на уровне 15-16%. На плановом заседании Центрального банка, которое запланировано на 15 декабря, будет принято решение о сохранении текущего уровня этого показателя или изменения.

Напомним, что за последнее время в стране резко повысили ключевую ставку, что привело к удорожанию кредитов.

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#Илья Протвинов#Общество#Аналитика#Россия#Прогноз
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