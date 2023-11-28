Аналитики рассказали, какой может стать ключевая ставка в России до 2026 года

К концу 2024 года ожидается, что ключевая ставка составит около 10,5-11,5%, затем в 2025 году снизится до 7-8%, а в 2026 году будет дальнейшее снижение до 6,5-7,7%.



Что касается текущего года, 2023 года, по прогнозам АКРА ключевая ставка останется на уровне 15-16%. На плановом заседании Центрального банка, которое запланировано на 15 декабря, будет принято решение о сохранении текущего уровня этого показателя или изменения.