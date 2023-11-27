Сбои в системе оплаты парковки произошли в Петербурге 27 ноября

Posted 27 ноября 2023, 07:02
Published 27 ноября 2023, 07:02
Modified 27 ноября 2023, 07:07
Updated 27 ноября 2023, 07:07
В городе появились проблемы с системой платной парковки. Говорится, что она функционирует неустойчиво и могут возникать технические сбои при оплате.
Важно отметить, что в период сбоев штрафы за неоплаченную парковку не будут начисляться.
После этого в организации написали, что сейчас функционирование системы восстановили.
«Работа платного парковочного пространства восстановлена. Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 минут», — обратились к водителям.