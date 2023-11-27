newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2023, 07:02

Published 27 ноября 2023, 07:02

Modified 27 ноября 2023, 07:07

Updated 27 ноября 2023, 07:07

Сбои в системе оплаты парковки произошли в Петербурге 27 ноября

Сбои в системе оплаты парковки произошли в Петербурге 27 ноября

27 ноября 2023, 07:02
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 27 ноября, появились неполадки в работе системы оплаты парковки, сообщает «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

В городе появились проблемы с системой платной парковки. Говорится, что она функционирует неустойчиво и могут возникать технические сбои при оплате.

Важно отметить, что в период сбоев штрафы за неоплаченную парковку не будут начисляться.

После этого в организации написали, что сейчас функционирование системы восстановили.

«Работа платного парковочного пространства восстановлена. Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 минут», — обратились к водителям.

#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Парковка#Восстановление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика