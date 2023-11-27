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Posted 27 ноября 2023, 13:30

Published 27 ноября 2023, 13:30

Modified 27 ноября 2023, 13:32

Updated 27 ноября 2023, 13:32

На Невском рынке в Петербурге откроется мультибрендовый центр белорусских товаров

На Невском рынке в Петербурге откроется мультибрендовый центр белорусских товаров

27 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге планируется создать мультибрендовый центр для продажи белорусских товаров, сообщает ТАСС.

На встрече губернатора Александра Беглова с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым обсудили эту инициативу. Такой центр планируется разместить на территории Невского рынка Санкт-Петербурга.

Губернатор Беглов выразил благодарность правительству Беларуси за поступившее предложение. Он отметил, что уже сформирована рабочая группа, которая занимается этим проектом. Инвестор представил финансовую модель и концепцию проекта, которые в настоящее время изучаются профильными комитетами города.

По словам представителей администрации Санкт-Петербурга, объем товарооборота города с Белоруссией растет стабильно. В первом полугодии текущего года он увеличился более чем на 17%, а объем поставок из Белоруссии вырос примерно на 40%. Это свидетельствует о растущем спросе петербуржцев на белорусские товары.

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#Илья Протвинов#Общество
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