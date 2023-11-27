На Невском рынке в Петербурге откроется мультибрендовый центр белорусских товаров

На встрече губернатора Александра Беглова с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым обсудили эту инициативу. Такой центр планируется разместить на территории Невского рынка Санкт-Петербурга.



Губернатор Беглов выразил благодарность правительству Беларуси за поступившее предложение. Он отметил, что уже сформирована рабочая группа, которая занимается этим проектом. Инвестор представил финансовую модель и концепцию проекта, которые в настоящее время изучаются профильными комитетами города.



По словам представителей администрации Санкт-Петербурга, объем товарооборота города с Белоруссией растет стабильно. В первом полугодии текущего года он увеличился более чем на 17%, а объем поставок из Белоруссии вырос примерно на 40%. Это свидетельствует о растущем спросе петербуржцев на белорусские товары.