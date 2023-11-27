Минэк и Корпорация МСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Участвовать в программе могут субъекты МСП из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики, технологий новых материалов и других отраслей. При этом компания должна показывать высокие финансовые результаты: получать больше 100 млн рублей в год и иметь прирост за этот же период минимум на 12%.