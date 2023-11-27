Минэк и Корпорация МСП рассказали об инициативе «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted 27 ноября 2023, 17:08
Published 27 ноября 2023, 17:08
Modified 25 июля, 21:47
Updated 25 июля, 21:47
Курируют стратегическую инициативу Минэкономразвития и Корпорация МСП в части льготного кредитования, пишет rbc.ru.
Согласно условиям программы «Взлет — от стартапа до IPO» инновационные и технологические компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, могут получить льготное финансирование под 3%. Полученные средства можно тратить на оборотные и инвестиционные цели — совершенствовать производство, приобретать сырье, платить налоги, включая НДФЛ, финансировать участие в тендере.
Участвовать в программе могут субъекты МСП из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологий и фармацевтики, технологий новых материалов и других отраслей. При этом компания должна показывать высокие финансовые результаты: получать больше 100 млн рублей в год и иметь прирост за этот же период минимум на 12%.
Подать заявку на кредит можно онлайн через цифровую платформу МСП.РФ. Далее ее проверяют в МСП Банке, а при необходимости запрашивают необходимые документы. Финальный этап — Корпорация МСП дает оценку о соответствии заемщика требованиям, предъявляемым к высокотехнологичной компании.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, мера поддержки оказалась весьма популярной: «Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России».
Напомним, запуск программы состоялся в апреле 2022 года. На начало июля 2023 года ее участниками стали свыше 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП, которые заключили договоры на сумму 22,8 млрд руб.
Примечательно, что Правительство РФ внесло изменения, которые смягчили условия участия в программе. Теперь нет ограничений по количеству кредитных договоров в рамках инициативы, а условия расчета темпов роста выручки стали проще.