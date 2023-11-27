Ленобласть накрывает шторм

Как сообщает Гидрометцентр России, на территории Ленобласти ожидается сильный снег и метель, а также усиление северо-восточного и северного ветра, скорость порывов достигнет 15-18 м/с. На дорогах будет сложная обстановка из-за образования снежного наката и гололедицы. Период предупреждения: с сегодняшнего дня и до полудня (о метели — до 15 часов) вторника, 28 ноября.