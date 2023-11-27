Posted 27 ноября 2023, 17:07
Published 27 ноября 2023, 17:07
Modified 27 ноября 2023, 17:13
Updated 27 ноября 2023, 17:13
«Ленобласть накрывает шторм: во всех районах метель и плохая видимость на дорогах. Непогода продлится всю ночь, а высота свежего снега составит до 10 сантиметров», — проинформировало правительство региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Петербурге метель привела к десятибалльным пробкам на дорогах. На региональные трассы на уборку снега вышли почти 250 спецмашин. Непогода продлится в регионе как минимум до конца текущей недели.
Как сообщает Гидрометцентр России, на территории Ленобласти ожидается сильный снег и метель, а также усиление северо-восточного и северного ветра, скорость порывов достигнет 15-18 м/с. На дорогах будет сложная обстановка из-за образования снежного наката и гололедицы. Период предупреждения: с сегодняшнего дня и до полудня (о метели — до 15 часов) вторника, 28 ноября.