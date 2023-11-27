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Posted 27 ноября 2023, 07:39

Published 27 ноября 2023, 07:39

Modified 27 ноября 2023, 07:45

Updated 27 ноября 2023, 07:45

Каждый седьмой житель Петербурга живет в квартире до 30 квадратных метров

Каждый седьмой житель Петербурга живет в квартире до 30 квадратных метров

27 ноября 2023, 07:39
Фото: Midjourney.
Согласно проведенному опросу, каждый седьмой житель России, в том числе Санкт-Петербурга, проживает в квартире размером не более 30 квадратных метров, сообщает «Газета.ру».

Из них две трети предпочитают жить в квартирах, в то время как 18% имеют дом за городом или дачу.

Почти две трети жителей квартир выразили желание переехать за город. Они указали различные причины: природную близость (45%), большее пространство для жизни (41%) и то, что рядом нет соседей.

Однако средний размер жилья, в котором живут респонденты, оказался намного меньше желаемого. Большинство опрошенных (34%) проживают в квартирах площадью от 40 до 50 квадратных метров, 16% — от 30 до 40 квадратов и 14% — менее 30 квадратных метров. Тем не менее, абсолютное большинство участников опроса (84%) хотели бы жить в помещениях площадью не менее 70 квадратных метров.

Только четверть респондентов могут реализовать свои желания. Большинство (74%) не планируют в ближайший год переезжать в просторное жилье.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Природа#Город#Санкт-Петербург#Жилье#Квартира#Площадь
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