Каждый седьмой житель Петербурга живет в квартире до 30 квадратных метров

Из них две трети предпочитают жить в квартирах, в то время как 18% имеют дом за городом или дачу.



Почти две трети жителей квартир выразили желание переехать за город. Они указали различные причины: природную близость (45%), большее пространство для жизни (41%) и то, что рядом нет соседей.



Однако средний размер жилья, в котором живут респонденты, оказался намного меньше желаемого. Большинство опрошенных (34%) проживают в квартирах площадью от 40 до 50 квадратных метров, 16% — от 30 до 40 квадратов и 14% — менее 30 квадратных метров. Тем не менее, абсолютное большинство участников опроса (84%) хотели бы жить в помещениях площадью не менее 70 квадратных метров.



Только четверть респондентов могут реализовать свои желания. Большинство (74%) не планируют в ближайший год переезжать в просторное жилье.