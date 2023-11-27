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Posted 27 ноября 2023, 11:45

Published 27 ноября 2023, 11:45

Modified 27 ноября 2023, 11:50

Updated 27 ноября 2023, 11:50

Бывший особняк княгини Долгорукой продадут на торгах в Петербурге за 1 млрд

Бывший особняк княгини Долгорукой продадут на торгах в Петербурге за 1 млрд

27 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге с молотка хотят продать историческое здание, расположенное на Фурштатской улице, 1/14, сообщает «Деловой квартал».

Общая площадь этого бывшего особняка княгини Долгорукой составляет 5,1 тысячи квадратных метров. Вместе с ним планируется реализовать земельный участок площадью 0,2 гектара.

Начальная цена этого лота составляет 1,1 миллиарда рублей, а сам аукцион запланирован на 22 декабря. В течение многих лет внутри этого исторического памятника находится культурно-развлекательный центр под названием «Олимпия». В настоящее время в это здание приглашаются люди на различные мероприятия: банкеты, дни рождения и вечеринки.

По словам экспертов рынка, новый владелец этого здания может переделать его в бутик-отель и ресторан с просторными банкетными залами. При этом не потребуется значительных инвестиций.

#Илья Протвинов#Общество
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