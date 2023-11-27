«Аэрофлот» отменил из-за непогоды сразу несколько рейсов между Москвой и Петербургом

Posted 27 ноября 2023, 16:42
Published 27 ноября 2023, 16:42
Modified 27 ноября 2023, 17:04
Updated 27 ноября 2023, 17:04
«Аэрофлот» принял решение об отмене следующих рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом за 27.11.2023: SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031», — отмечается в сообщении.
Кроме того, два рейса SU016 и SU022 «Москва-Санкт-Петербург» вернулись в аэропорт вылета также из-за непогоды в «Пулково» и отсутствия благоприятного прогноза на ближайшее время.
Также сообщается, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом «Пулково» продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, пишет РИА Новости со ссылкой на ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).
«Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют», — рассказали в компании.
В Петербурге во второй половине дня началась метель.