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Posted 27 ноября 2023, 16:42

Published 27 ноября 2023, 16:42

Modified 27 ноября 2023, 17:04

Updated 27 ноября 2023, 17:04

«Аэрофлот» отменил из-за непогоды сразу несколько рейсов между Москвой и Петербургом

«Аэрофлот» отменил из-за непогоды сразу несколько рейсов между Москвой и Петербургом

27 ноября 2023, 16:42
Фото: 1MI.
27 ноября авиакомпания отменила пять рейсов между двумя столицами в аэропорту «Пулково», сообщили в «Аэрофлоте».
«Аэрофлот» принял решение об отмене следующих рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом за 27.11.2023: SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031», — отмечается в сообщении.

Кроме того, два рейса SU016 и SU022 «Москва-Санкт-Петербург» вернулись в аэропорт вылета также из-за непогоды в «Пулково» и отсутствия благоприятного прогноза на ближайшее время.

Также сообщается, что из-за сложных метеоусловий в Петербурге на запасные аэродромы перенаправлены 13 рейсов, при этом «Пулково» продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании, пишет РИА Новости со ссылкой на ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

«Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют», — рассказали в компании.

В Петербурге во второй половине дня началась метель.

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