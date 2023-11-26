Ученые в Петербурге заявили, что озеро Долк может деградировать

Их вывод состоит в том, что глубина озера сократится на четверть в течение следующих пяти лет. Они использовали моделирование для прогнозирования развития озера после того, как в 2018 году произошел провал в леднике.



Около полувека озеро Долк было покрыто многометровым слоем льда. Теперь, из-за изменения температуры ледника, в котором оно находится, оно будет замерзать на глубину до семи метров, что соответствует около четверти от его первоначальной глубины.



Это озеро является моделью для изучения процессов, происходящих в подледниковых водоемах, таких как прорывы и переток воды. Такие исследования помогают понять движение ледников и изменения климата. Озеро Долк располагается неподалеку от станции «Прогресс» и играет важную роль в изучении этих процессов.