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Posted 26 ноября 2023, 09:18

Published 26 ноября 2023, 09:18

Modified 26 ноября 2023, 09:18

Updated 26 ноября 2023, 09:18

Стало известно, кому нельзя есть тыкву

Стало известно, кому нельзя есть тыкву

26 ноября 2023, 09:18
Фото: Midjourney.
Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о тыкве и ее пользе, отмечая, что этот сезонный овощ имеет свои особенности и не все могут его употреблять.

Соломатина рассказала «Москве 24», что тыква содержит бета-каротин, который окрашивает овощ в оранжевый цвет. Однако, несмотря на пользу, употребление тыквы не рекомендуется некоторым людям, таким как аллергики и те, кто не переносит этот овощ. Она пояснила, что у некоторых людей может возникать аллергическая реакция на красные и оранжевые пигменты.

Диетолог также предупредила о том, что люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, должны быть осторожны с употреблением тыквы. Это связано с тем, что овощ содержит большое количество клетчатки, которая выступает в роли «щетки», очищая эпителий желудочно-кишечного тракта.

В некоторых случаях пищевые волокна могут приводить к усилению воспалений или повреждений, подчеркнула Соломатина.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Диетолог#Аллергия#Желудочно-кишечный тракт#Клетчатка
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