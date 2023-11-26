Стало известно, кому нельзя есть тыкву

Соломатина рассказала «Москве 24», что тыква содержит бета-каротин, который окрашивает овощ в оранжевый цвет. Однако, несмотря на пользу, употребление тыквы не рекомендуется некоторым людям, таким как аллергики и те, кто не переносит этот овощ. Она пояснила, что у некоторых людей может возникать аллергическая реакция на красные и оранжевые пигменты.



Диетолог также предупредила о том, что люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, должны быть осторожны с употреблением тыквы. Это связано с тем, что овощ содержит большое количество клетчатки, которая выступает в роли «щетки», очищая эпителий желудочно-кишечного тракта.