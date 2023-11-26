Диетолог рассказала, чем опасны пельмени для людей

По словам эксперта, такая привычка может повлечь за собой увеличение вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Врач напомнила о том, что пельмени — вкусное блюдо, но не самое полезное: в них содержится много калорий и жиров животного происхождения.



Стародубова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что не призывает к полному отказу от такой популярной еды, а только предлагает соблюдать умеренность.