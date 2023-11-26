newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2023, 05:57

Published 26 ноября 2023, 05:57

Modified 26 ноября 2023, 06:00

Updated 26 ноября 2023, 06:00

Диетолог рассказала, чем опасны пельмени для людей

Диетолог рассказала, чем опасны пельмени для людей

26 ноября 2023, 05:57
Фото: 1MI.
Диетолог Антонина Стародубова высказала предупреждение относительно негативных последствий слишком частого потребления приготовленных пельменей.

По словам эксперта, такая привычка может повлечь за собой увеличение вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Врач напомнила о том, что пельмени — вкусное блюдо, но не самое полезное: в них содержится много калорий и жиров животного происхождения.

Стародубова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что не призывает к полному отказу от такой популярной еды, а только предлагает соблюдать умеренность.

Так, специалист считает, что можно съесть порцию пельменей в размере 200–250 граммов. Кроме того, она рекомендует варить пельмени, готовить на пару или запекать их после варки, чтобы сделать блюдо полезнее для организма.

Читайте также:
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кофеДиетолог рассказал, сколько раз в день можно естьДиетолог рассказала, какие продукты способны продлить молодость
#Илья Протвинов#Диетолог#Сердечно-сосудистые заболевания#Жиры#Калории#Опасность#Ожирение#Сахарный диабет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика