Диетолог рассказала, чем опасны пельмени для людей

Posted 26 ноября 2023, 05:57
Published 26 ноября 2023, 05:57
Modified 26 ноября 2023, 06:00
Updated 26 ноября 2023, 06:00
По словам эксперта, такая привычка может повлечь за собой увеличение вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Врач напомнила о том, что пельмени — вкусное блюдо, но не самое полезное: в них содержится много калорий и жиров животного происхождения.
Стародубова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что не призывает к полному отказу от такой популярной еды, а только предлагает соблюдать умеренность.
Так, специалист считает, что можно съесть порцию пельменей в размере 200–250 граммов. Кроме того, она рекомендует варить пельмени, готовить на пару или запекать их после варки, чтобы сделать блюдо полезнее для организма.