Мандарины резко подорожали в Петербурге

По сравнению с прошлым годом, цены на мандарины выросли примерно на 20-30%. Сейчас можно легко приобрести различные сорта практически во всех супермаркетах. Эти фрукты поступают из нескольких стран-поставщиков.



«Санкции влияют на затраты на логистику и финансовое сопровождение сделок. В результате, это негативно сказывается на ценах на мандарины. Однако, данный фактор не имеет такого большого влияния на итоговую стоимость товара. Поэтому мы понимаем, что вплоть до конца года, мы привыкнем к текущим ценам. Прогнозируется, что значительного роста стоимости не будет», — сообщил изданию доктор экономических наук Константин Ордов.



Отмечается, что не стоит беспокоиться о дефиците мандаринов перед Новым годом. Крупный порт Петербурга продолжает принимать большие поставки фруктов, и специалисты уверены, что не будет недостатка в них.