newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2023, 05:37

Published 25 ноября 2023, 05:37

Modified 25 ноября 2023, 05:42

Updated 25 ноября 2023, 05:42

Мандарины резко подорожали в Петербурге

Мандарины резко подорожали в Петербурге

25 ноября 2023, 05:37
Фото: 1MI.
Стоимость мандаринов в Санкт-Петербурге выросла на 25%, а причиной этого является увеличение курса доллара, пишет 78.ру.

По сравнению с прошлым годом, цены на мандарины выросли примерно на 20-30%. Сейчас можно легко приобрести различные сорта практически во всех супермаркетах. Эти фрукты поступают из нескольких стран-поставщиков.

«Санкции влияют на затраты на логистику и финансовое сопровождение сделок. В результате, это негативно сказывается на ценах на мандарины. Однако, данный фактор не имеет такого большого влияния на итоговую стоимость товара. Поэтому мы понимаем, что вплоть до конца года, мы привыкнем к текущим ценам. Прогнозируется, что значительного роста стоимости не будет», — сообщил изданию доктор экономических наук Константин Ордов.

Отмечается, что не стоит беспокоиться о дефиците мандаринов перед Новым годом. Крупный порт Петербурга продолжает принимать большие поставки фруктов, и специалисты уверены, что не будет недостатка в них.

Читайте также:
Стало известно, насколько подорожает коммуналка в Петербурге в следующем году
#Илья Протвинов#Экономика#Общество#Фрукты#Петербург#Цены#Доллар#Дефицит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика