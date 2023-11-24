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Posted 24 ноября 2023, 06:12

Published 24 ноября 2023, 06:12

Modified 24 ноября 2023, 06:18

Updated 24 ноября 2023, 06:18

Зампред комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге пострадал на СВО

Зампред комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге пострадал на СВО

24 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI.
Зампредседателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов находится в больнице после получения ранения во время спецоперации, пишет «Фонтанка».

«Он только что получил ранение и сейчас проходит восстановление в Петербурге. На Есипова была брошена граната беспилотным летательным аппаратом», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

Отмечается, что он попал под мобилизационную кампанию прошлой осенью, всего через три месяца после свадьбы. После призыва он стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.

Издание пишет, что в мае Есипов вернулся в отпуск в Петербург и привез с собой из зоны СВО найденную собаку.

#Илья Протвинов#Спецоперация#Происшествия#Санкт-Петербург#Собака#Граната
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