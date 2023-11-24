Зампред комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге пострадал на СВО

Отмечается, что он попал под мобилизационную кампанию прошлой осенью, всего через три месяца после свадьбы. После призыва он стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.



Издание пишет, что в мае Есипов вернулся в отпуск в Петербург и привез с собой из зоны СВО найденную собаку.