Зампред комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге пострадал на СВО

Posted 24 ноября 2023, 06:12
Published 24 ноября 2023, 06:12
Modified 24 ноября 2023, 06:18
Updated 24 ноября 2023, 06:18
«Он только что получил ранение и сейчас проходит восстановление в Петербурге. На Есипова была брошена граната беспилотным летательным аппаратом», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало.
Отмечается, что он попал под мобилизационную кампанию прошлой осенью, всего через три месяца после свадьбы. После призыва он стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.
Издание пишет, что в мае Есипов вернулся в отпуск в Петербург и привез с собой из зоны СВО найденную собаку.