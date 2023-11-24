newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2023, 16:59

Published 24 ноября 2023, 16:59

Modified 24 ноября 2023, 17:11

Updated 24 ноября 2023, 17:11

В Петербурге женщине пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить взбесившегося кота

В Петербурге женщине пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить взбесившегося кота

24 ноября 2023, 16:59
Фото: 1MI.
По непонятной причине животное из ласкового домашнего питомца превратилось в агрессивного зверя, который начал бросаться на свою хозяйку, кусать и царапать лицо.

Проживающая в Выборгском районе петербурженка позвонила в полицию и сказала, что кот взбесился и запер ее на кухне, сообщает телеканал 78. Когда правоохранители приехали на место, кот уже был спокоен. Что стало причиной такого поведения питомца, не уточняется.

Ранее специалисты перечислили признаки внезапной агрессии у кошек:

  • Шипение

  • Кусание

  • Шлёпанье лапой

  • Рычание

  • Выпущенные когти

  • Открытая пасть

  • Жёсткая стойка

В основе агрессивного поведения кошек могут быть разные причины, включая медицинские. В любом случае поход к ветеринару поможет исключить такие заболевания, сопровождающейся агрессивным поведением, как эпилепсия, различные травмы, стоматологические проблемы, диабет, гипертиреоз (ускоренный метаболизм), гипертензия (высокое кровяное давление), первичное заболевание головного мозга, лейкемия, иммунодефицит и инфекционный перитонит кошек (вирусное заболевание).

Однако чаще всего питомец нападает на гостей и даже владельца, если решит, что кто-то или что-то намеревается вторгнуться на его территорию.

В Петербурге мужчину убила собственная машина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Петербурге назвали подробности задержания певца Шарлота, который сжег паспорт РФПолиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в ПетербургеВ Петербурге женщина подожгла авто и чуть не сгорела сама под крики «Слава Украине»
#Происшествия#Петербург#Полиция#Кот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика