В Петербурге женщине пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить взбесившегося кота

В основе агрессивного поведения кошек могут быть разные причины, включая медицинские. В любом случае поход к ветеринару поможет исключить такие заболевания, сопровождающейся агрессивным поведением, как эпилепсия, различные травмы, стоматологические проблемы, диабет, гипертиреоз (ускоренный метаболизм), гипертензия (высокое кровяное давление), первичное заболевание головного мозга, лейкемия, иммунодефицит и инфекционный перитонит кошек (вирусное заболевание).



Однако чаще всего питомец нападает на гостей и даже владельца, если решит, что кто-то или что-то намеревается вторгнуться на его территорию.