В Петербурге женщине пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить взбесившегося кота

Posted 24 ноября 2023, 16:59
Published 24 ноября 2023, 16:59
Modified 24 ноября 2023, 17:11
Updated 24 ноября 2023, 17:11
Проживающая в Выборгском районе петербурженка позвонила в полицию и сказала, что кот взбесился и запер ее на кухне, сообщает телеканал 78. Когда правоохранители приехали на место, кот уже был спокоен. Что стало причиной такого поведения питомца, не уточняется.
Ранее специалисты перечислили признаки внезапной агрессии у кошек:
Шипение
Кусание
Шлёпанье лапой
Рычание
Выпущенные когти
Открытая пасть
Жёсткая стойка
В основе агрессивного поведения кошек могут быть разные причины, включая медицинские. В любом случае поход к ветеринару поможет исключить такие заболевания, сопровождающейся агрессивным поведением, как эпилепсия, различные травмы, стоматологические проблемы, диабет, гипертиреоз (ускоренный метаболизм), гипертензия (высокое кровяное давление), первичное заболевание головного мозга, лейкемия, иммунодефицит и инфекционный перитонит кошек (вирусное заболевание).
Однако чаще всего питомец нападает на гостей и даже владельца, если решит, что кто-то или что-то намеревается вторгнуться на его территорию.