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Posted 24 ноября 2023, 20:34

Published 24 ноября 2023, 20:34

Modified 24 ноября 2023, 20:37

Updated 24 ноября 2023, 20:37

В Петербурге задержали полковника за крупную взятку

В Петербурге задержали полковника за крупную взятку

24 ноября 2023, 20:34
Начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу, полковника юстиции Игоря Шиховцова задержали вечером по подозрению в получении взятки в 8 млн рублей.

Как пишет «Фонтанка», полковник получил деньги за услугу, связанную с расследованием уголовного дела. Оно касается крупного объекта, который принадлежит администрации города.

Вместе с Шиховцовым также был задержан адвокат Олег Касатенко, который, предварительно, и передал полковнику крупную сумму, сообщает Shot. Сейчас оба фигуранта дают показания в Следственном комитете.

Задержание прошло на Воронежской улице. Адвокат Касатенко известен тем, что до 2016 года работал в ГСУ и, по данным СМИ, был уволен по собственному желанию из-за «неправильного образа жизни». При этом он сохранил связи с некоторыми сотрудниками.

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