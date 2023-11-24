В Петербурге задержали полковника за крупную взятку

Posted 24 ноября 2023, 20:34
Published 24 ноября 2023, 20:34
Modified 24 ноября 2023, 20:37
Updated 24 ноября 2023, 20:37
Как пишет «Фонтанка», полковник получил деньги за услугу, связанную с расследованием уголовного дела. Оно касается крупного объекта, который принадлежит администрации города.
Вместе с Шиховцовым также был задержан адвокат Олег Касатенко, который, предварительно, и передал полковнику крупную сумму, сообщает Shot. Сейчас оба фигуранта дают показания в Следственном комитете.
Задержание прошло на Воронежской улице. Адвокат Касатенко известен тем, что до 2016 года работал в ГСУ и, по данным СМИ, был уволен по собственному желанию из-за «неправильного образа жизни». При этом он сохранил связи с некоторыми сотрудниками.