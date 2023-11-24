В Петербурге задержали полковника за крупную взятку

Задержание прошло на Воронежской улице. Адвокат Касатенко известен тем, что до 2016 года работал в ГСУ и, по данным СМИ, был уволен по собственному желанию из-за «неправильного образа жизни». При этом он сохранил связи с некоторыми сотрудниками.