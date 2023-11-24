В Петербурге 15-летний хоккеист попал в реанимацию после тренировки на льду

Ранее сообщалось об инциденте в московском фитнес-клубе, откуда 15-летнюю Елизавету К. экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Это произошло во время тренировки — девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы без предохранительного наконечника.