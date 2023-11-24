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Posted 24 ноября 2023, 17:57

Published 24 ноября 2023, 17:57

Modified 24 ноября 2023, 18:04

Updated 24 ноября 2023, 18:04

В Петербурге 15-летний хоккеист попал в реанимацию после тренировки на льду

В Петербурге 15-летний хоккеист попал в реанимацию после тренировки на льду

24 ноября 2023, 17:57
Фото: 1MI.
Инцидент произошел вечером 23 ноября в ледовом зале «Динамо» на Мебельной улице, подросток сильно ударился животом об лед, сообщает РЕН ТВ.

В результате падения у подростка произошел разрыв селезенки. Его доставили в реанимацию, состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое, рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось об инциденте в московском фитнес-клубе, откуда 15-летнюю Елизавету К. экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Это произошло во время тренировки — девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы без предохранительного наконечника.

Также известен случай в Санкт-Петербурге, когда суд взыскал в пользу клиента премиального фитнес-клуба 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную при упражнении с тренером. С учетом иных убытков и штрафа клуб был наказан на общую сумму порядка 330 тыс. рублей.

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#Хоккей#Происшествия#Тренировка#Петербург#Ледовый зал#Динамо#Мебельная улица#РЕН ТВ#Селезенка#Реанимация
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