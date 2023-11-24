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Posted 24 ноября 2023, 13:46

Published 24 ноября 2023, 13:46

Modified 24 ноября 2023, 13:48

Updated 24 ноября 2023, 13:48

Санкт-Петербург получил умный трамвай «Довлатов»

Санкт-Петербург получил умный трамвай «Довлатов»

24 ноября 2023, 13:46
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербург прибыл второй трамвай, созданный в стиле ретро, который заказали специально для города, сообщил в соцсетях губернатор Александр Беглов.

Это двухсекционный вагон «Довлатов», а ранее в городе появился трамвай «Достоевский», который уже курсирует по улицам города.

Главной особенностью является низкий пол и возможность проезжать по изогнутым участкам дороги в исторических районах города.

«Довлатов» оборудован самыми современными системами безопасности. В салоне есть интерактивный экран с навигационной и туристической информацией. Пассажиры смогут не только наслаждаться видом за окном, но также ознакомиться с информацией о различных культурных объектах во время путешествия», — уточнил глава региона.

Вагоны этой серии будут работать на маршрутах номер 3, 6, 16 и 40.

#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Маршруты
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