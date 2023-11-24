Санкт-Петербург получил умный трамвай «Довлатов»

Это двухсекционный вагон «Довлатов», а ранее в городе появился трамвай «Достоевский», который уже курсирует по улицам города.



Главной особенностью является низкий пол и возможность проезжать по изогнутым участкам дороги в исторических районах города.



«Довлатов» оборудован самыми современными системами безопасности. В салоне есть интерактивный экран с навигационной и туристической информацией. Пассажиры смогут не только наслаждаться видом за окном, но также ознакомиться с информацией о различных культурных объектах во время путешествия», — уточнил глава региона.



Вагоны этой серии будут работать на маршрутах номер 3, 6, 16 и 40.