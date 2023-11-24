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Posted 24 ноября 2023, 06:40

Published 24 ноября 2023, 06:40

Modified 24 ноября 2023, 06:46

Updated 24 ноября 2023, 06:46

Пришедшая на смену Decathlon сеть Desport начнет работу в Петербурге в декабре

Пришедшая на смену Decathlon сеть Desport начнет работу в Петербурге в декабре

24 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI.
Новую сеть спортивных магазинов под названием Desport, которые заменят Decathlon, планируется открыть в последнюю неделю ноября или в начале декабря, пишет ТАСС.

Издание со ссылкой на слова представителя Минпромторга сообщило, что первые магазины будут расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Впоследствии планируется расширение сети на другие города.

«К концу текущего года планируется открыть примерно 30 магазинов. Процесс этот будет постепенным, в зависимости от формирования ассортимента и доступности товаров», — уточнило издание.

Добавим, что официальной информации об этом пока не поступало.

Отмечается, что АРМ, российская компания, приобрела бизнес Decathlon Russia в сентябре 2023 года и запускает новую сеть Desport.

#Илья Протвинов#Общество#Москва#Санкт-Петербург#Петербург#Магазины#Минпромторг
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