Пришедшая на смену Decathlon сеть Desport начнет работу в Петербурге в декабре

Posted 24 ноября 2023, 06:40
Published 24 ноября 2023, 06:40
Modified 24 ноября 2023, 06:46
Updated 24 ноября 2023, 06:46
Издание со ссылкой на слова представителя Минпромторга сообщило, что первые магазины будут расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Впоследствии планируется расширение сети на другие города.
«К концу текущего года планируется открыть примерно 30 магазинов. Процесс этот будет постепенным, в зависимости от формирования ассортимента и доступности товаров», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации об этом пока не поступало.
Отмечается, что АРМ, российская компания, приобрела бизнес Decathlon Russia в сентябре 2023 года и запускает новую сеть Desport.